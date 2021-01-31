Необычное празднование гола в Африке, Холанда сравнили с героиней «Игры престолов». Лучшее из Сети

1612072967

вчера, 09:02

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Летом прошлого года пятая точка форварда «Зенита» пострадала от Артема Дзюбы, теперь за неё взялся Малком.

Легенда «Арсенала» , оказывается, любит теннис. Он сыграл недавно с Маратом Сафиным.

В 2019 году Amazon Prime выпустил документальный фильм, посвящённый форварду «Тоттенхэма» Хын-Мин Сону.

Троллинг от брата футболиста вошел в эфир: "Он играл в финале ЛЧ ? Да, но он ведь проиграл”.

АПЛ защитник «шпор» Регилон пока еще не покорил (в этом сезоне 13 матчей и 3 голевые передачи), но зато футболист штурмует инстаграм.

Сначала развлекается на базе лондонцев:

А затем веселится со своей девушкой:

Хавбек «Баварии» , оказывается, тоже весельчак:

Решили сделать девушками дня этих милых дам:

Наталья, подруга Дугласа Косты:

Марта, девушка Регилона:

Игроки РПЛ отлично проводят время на сборах. Защитник «Зенита» , например, сходил в зоопарк.

Весь «Спартак» сходил к знаменитому повару Нусрету. Страшно представить, столько денег оставили представители чемпионата России у него в ресторане. Там этой зимой побывали десятки футболистов из РПЛ .

Защитник «красно-белых» в матчах чемпионата так точно никогда не развлекался. Летает над городом!

Перенесемся на футбольные поля. Игрок африканской «Симбы» Бернард Моррисон мог пропустить поединок против «Аль-Хиляля» из-за паховой грыжи, но он вышел на поле и забил гол.

Сам гол интереса не вызывает, а вот отпраздновал он его в стиле Диего Симеоне.

В чемпионате Бельгии игроки «Генка» забили вот такой роскошный гол в ворота «Зюльте-Варегема».

Кажется, мы нашли самый красивый стадион мира.

Форварду дортмундской «Боруссии» наконец-то указали на его сходство с Бриенной Тарт из «Игры престолов», форвард явно этот сериал не смотрел, если судить по тому, как он произносил её имя.

Нападающий «Реала» выложил милое видео со своим сыном.

Защитник «сливочных» Марсело вновь показал магию на тренировке команды.

Нападающий ПСЖ Неймар поиздевался над молодым одноклубником на тренировке команды.

«Венло» разгромил «Витесс» в чемпионате Нидерландов (4:1), все четыре гола у хозяев на счету , но вот этот мяч получился просто потрясающим.

Вот так игроки «Ньюкасла» отрабатывали вчера удары по воротам перед матчем с «Лидсом».

Впрочем, они всё же смогли забить гол в ворота соперника в этом поединке, но в ответ пропустили два.

Лидеру «Баварии» не страшна зима, чего уж там говорить о каких-то защитниках и вратаре!

Футболист «Дженоа» попал в обзор известного карикатуриста Омара Момани!

На этом всё. Верьте в чудеса!