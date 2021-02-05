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Чеферин игнорирует уловки «Ювентуса», под ударом – российские клубы

сегодня, 15:56
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«Кумовство» на самом высоком уровне?

Манипуляции – богатым, законы – всем остальным

На днях ребята из интернета напугали биржу на Уолл-Стрит, крупные хэдж-фонды с миллиардными оборотами и правительство США, хотя банально ткнули носом грязных брокеров в один из видов подлой, но популярной и условно законной манипуляции.

Хэдж-фонды ради прибыли топили акции отдельных компаний, убивая их, а люди запустили обратный флэшмоб: прокачали акции «GameStop» с 4 долларов сначала до 20, а потом до 374. На пике убытки крупных брокеров составляли 70 миллиардов, они очень испугались.

В футболе же разную реакцию на уловки избранных и толпы видим на примере финансового фэйр-плей имени Платини. Принимали поправки под рассказы о сокращении разрыва между бедными и богатыми клубами. Но «Рубин» и «Динамо» банили, а «Манчестер Сити» не смогли.

Конечно, народ не выкачает деньги на бирже из воздуха, стоимость акций откатили. Но когда «обычные» сыграли по правилам «особенных», то пошли незаконные запреты на торговлю с дивана. Мир увидел живого мамонта – маклеры визжали о важности регуляций.

В УЕФА похожая политика. Для галочки отстранили «Манчестер Сити» на два сезона, но плохо оформили документы. Англичане заплатили адвокатам – вышли сухими из воды, а вот клубы, вроде «Краснодара», должны следить за каждой копейкой, чтобы не прилетел бан на пару лет.

Теперь «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Барселона» нашли странную лазейку, что позволяет выкрутиться там, где других ждут штрафы и дисквалификации.

Чеферин годами не замечает действия близкого друга

Разделим слухи и факты. Говорят, что босс УЕФА пользовался частным самолетом Аньелли. А еще владелец «Ювентуса» якобы подарил словенцу Феррари. Хорошо, что не Фиат. Но эту информацию Чеферин отрицает.

Зато подтверждает другую – для него честь быть крестным отцом дочери Аньелли. Для итальянца крестные – вторые родители, абы кого Андреа не пригласил бы. Речь о близких друзьях, общаются семьями, причем давно.

А дальше идут совпадения. «Ювентус» активнее многих грандов пользуется лазейкой в законах УЕФА, а юрист с 26-летним стажем Чеферин не замечает манипуляцию. В чем суть? Нынешние правила позволяют постепенно выплачивать деньги за подписанного игрока.

Например, «Барселона» до сих пор должна «Бордо» за Малкома, а расплатится деньгами «Зенита» чуть позже. Но вот продажи можно вписать в доход мгновенно. Поэтому выгодно отдать футболиста по заведомо завышенной цене, купив новичка в рассрочку.

«Ювентус» заметно осмелел, чтобы не иметь проблем с аудиторами УЕФА. Речь о переходах Пьянича и Артура, Матеуса и Алехандро Маркеса – фокусы с «Барселоной». Сделки с «Баварией» по Коману и Дугласу Косте немного другие, но странные. Также были взаимные сделки по Феликсу и Пабло Морено – трансферы с «Сити».

Зимой 18-летний Тонгия пошел в «Марсель» за 8 млн евро, а Марлей Аке за 8 млн евро отправился из «Олимпика» в молодежку «Ювентуса». И это специально не обмены.

УЕФА подыграет грандам – пострадают и клубы из России

В целом конфликт интересов налицо. Глава европейского футбола дружит с человеком, что стоит за идеей Суперлиги и сокращения национальных чемпионатов в пользу прибыли и дополнительных международных матчей ради рынков США, Китая и Ближнего Востока.

Не хотят шейхи смотреть «Лорьян» — ПСЖ, но любят игры против «Барселоны». Но чтобы «Ювентус» и другие гранды больше заработали, надо обесценить акции АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А, чтобы деньги крутились только в Суперлиге УЕФА.

Планируют иначе перераспределять доходы. Грандам выдадут условные «акции» будущего турнира для избранных. «Зениту» что-то перепадет – у них общий спонсор с УЕФА, а вот «Динамо» или «Спартаку» — вряд ли. Как и «Локомотиву» с «Краснодаром».

В УЕФА, похоже, определились – спасать во время кризиса будут лишь богатых. Но вряд ли футболу нужно повторять опыт тех, кто любыми методами готов защищать манипуляторов на рынке. Понятно, что гранды в долгах и плевать хотели на остальных.

Какой смысл давать деньги «Спартаку», если не хватает «Барселоне» и «Ювентусу»? Понятно, что премиальные в Лиге Европы можно срезать, ведь выгоднее иметь в соратниках клубы, что влияют на положение Чеферина и могут начать против него войну.

Гранды с радостью сократят чемпионаты и гарантируют себе ЛЧ. Одна из идей – пускать большие клубы в турнир, даже если будут на 5-7 местах в чемпионате.

Супертурнир не станет панацеей для европейского футбола

Многие фанаты в мире – глорихантеры, что смотрят центральные матчи. Вот только есть экосистема национальных лиг, маленькие клубы и их судьбы. Финансовый фэйр-плей давно не работает, ведь его ввели ради «оздоровления футбола», а недоглядели слона – у «Барселоны» долги выше миллиарда.

И что можно «Ювентусу», то нельзя «Спартаку». После трансферов Романьоли и Понсе сразу обратились к властям. «Рома» отдала аргентинца дешевле, не желая платить процент от сделки бывшему клубу Эсекьеля, зато получила переплату за непонятного вратаря.

Как-то не похоже на равные условия для всех, особенно в свете идеи Супертурнира, который отрежет от большинства российских клубов крупные премиальные. В УЕФА пошлют второй эшелон в Лигу Конференций, третий еврокубок, который вряд ли будут активно смотреть.

У каждого свой интерес, но Чеферину хорошо бы воевать за футбол, а не за друзей. Например, идея с матчами Суперлиги по выходным – прямой путь к убийству чемпионатов. Играют с огнем, ведь откормят десяток грандов, а убьют сотню середняков и аутсайдеров.

Кто посмотрит рядовые матчи лиг России, Турции или Бельгии в этих странах, если новый турнир будет дважды в неделю с матчами «Барселоны» против «Ливерпуля»? В результате порежут локальные контракты с ТВ, убьют всю индустрию, лишь бы гранды не возмущались.

Видим мыльный пузырь вместо работающих правил игры. Например, сделки по завышенным ценам не спасут на длительной дистанции. В Серии А похожие фокусы использовали 20 лет назад, а потом хоронили целые клубы. Да и потери в топ-5 могут оказаться выше доходов нового турнира.

Гранды сейчас хитрят, но рискуют, ведь при манипуляциях всегда есть пострадавшие. Биржа – победа на чужом поражении, а вот в футболе потерять могут все.

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juvenale
juvenale ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 19:03
что-то этот кум Ювентусу не помогает)))каждый сезон из-за судейских ошибок вылетают)
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 18:37
Так то Барсу наказывали. За то не наказали Челси и МС.
А про обмены это давно известная лазейка. Проблема в топ, что Спартаку и Краснодару и им подобным не смысла обменивать футболистов которые стоят по 8 млн
Сантус
Сантус
сегодня в 17:55
То что богатых и успешных будут смотреть с большим удовольствием это что,новость?Аньели кум Чефирина это что гарантия успеха?Мог и Платини взять,что бы было?Чефирин завтра может оказаться там же..)Понятно что богатые и ушлые клубы шустрят,выкручиваются,подключают супер адвокатов,но у того же Зенита что денег мало на такие мансы?Вопрос в интересе.Когда создадут интересный для зрителя клуб,тогда и смотреть будут по всему миру.А пока-бабло рулит,нравится нам это или нет.Но на популярные ныне теории заговора текст тянет...)
juvenale
juvenale
сегодня в 17:27
о чем статья?что конкретно нарушает Ювентус?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:46
Джобс, можно аргументированный ответ мне дать вместо минусования?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:46
К тому же ты не понимаешь примитивных вещей - брокеры закрыли торговлю GME исключительно для того, чтобы не понести убытки самим через убытки их клиентов. Это не имело никакого отношения к фондам.

Если клиент набрал GME по 370 долларов с тем, что их реальная цена 10, это значит, он скоро уйдет в огромный минус, если использовал плечо.

Если акции упадут за день в два раза, это значит, что он с +100 тыс долларов за день уйдет в -100 тыс. И эти -100 тыс повиснут будут убытками брокера, в лучшем случае, клиент будет выплачивать ему несколько лет, в худшем он станет банкротом и брокер получит шиш.

Вот от чего они страховались, лол.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:40
Лол.

"Хэдж-фонды ради прибыли топили акции отдельных компаний, убивая их, а люди запустили обратный флэшмоб: прокачали акции «GameStop» с 4 долларов сначала до 20, а потом до 374."

Вадим, объясни, как можно убить компанию, понизив цену на ее акции? Операционная деятельность компании не зависит от цены ее акций, она так же продает товары, покупает товары.

Реддитовцы сыграли в МММ, можно короче это охарактеризовать. И насчет "напугали биржу" это чушь, на этой афере потеряли часть реддитовцы, часть мелкие фонды, которые шортили GME, ну, когда ты шортишь, ты всегда рискуешь.

Реальные акулы тут и заработали - BlackRock, Fidelity и Vanguard владели 30% акций GME до этого повышения) Они заработали и на том, что сдавали акции мелким фондам для шорта, и потом на продаже их по космической цене.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:37
Интересная статья. Спасибо. Побольше бы таких.

Футбол умер, остался только бизнес
Sancho655
Sancho655
сегодня в 16:14
Опять ювентус))) даже не удивительно
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:14
Печально, но факт: Богатым всё, бедным "крохи со стола богатых", и это в лучшем случае...

Совесть, честь, это не для богатых, это для бедных...

Футбол "семимильными шагами" превращают в бизнес, рассказывая небылицы о том, что это забота о болельщиках, командах, игроках...

Увы, но это реалии сегодняшнего, завтрашнего дня, как бы печально и "горько" от этого не было.

Автору спасибо за статью.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:58
Интересная тема, интригующее название статьи.
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