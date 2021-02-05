Чеферин игнорирует уловки «Ювентуса», под ударом – российские клубы

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сегодня, 15:56

«Кумовство» на самом высоком уровне?

Манипуляции – богатым, законы – всем остальным

На днях ребята из интернета напугали биржу на Уолл-Стрит, крупные хэдж-фонды с миллиардными оборотами и правительство США , хотя банально ткнули носом грязных брокеров в один из видов подлой, но популярной и условно законной манипуляции.

Хэдж-фонды ради прибыли топили акции отдельных компаний, убивая их, а люди запустили обратный флэшмоб: прокачали акции «GameStop» с 4 долларов сначала до 20, а потом до 374. На пике убытки крупных брокеров составляли 70 миллиардов, они очень испугались.

В футболе же разную реакцию на уловки избранных и толпы видим на примере финансового фэйр-плей имени Платини. Принимали поправки под рассказы о сокращении разрыва между бедными и богатыми клубами. Но «Рубин» и «Динамо» банили, а «Манчестер Сити» не смогли.

Конечно, народ не выкачает деньги на бирже из воздуха, стоимость акций откатили. Но когда «обычные» сыграли по правилам «особенных», то пошли незаконные запреты на торговлю с дивана. Мир увидел живого мамонта – маклеры визжали о важности регуляций.

В УЕФА похожая политика. Для галочки отстранили «Манчестер Сити» на два сезона, но плохо оформили документы. Англичане заплатили адвокатам – вышли сухими из воды, а вот клубы, вроде «Краснодара», должны следить за каждой копейкой, чтобы не прилетел бан на пару лет.

Теперь «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Барселона» нашли странную лазейку, что позволяет выкрутиться там, где других ждут штрафы и дисквалификации.

Чеферин годами не замечает действия близкого друга

Разделим слухи и факты. Говорят, что босс УЕФА пользовался частным самолетом Аньелли. А еще владелец «Ювентуса» якобы подарил словенцу Феррари. Хорошо, что не Фиат. Но эту информацию Чеферин отрицает.

Зато подтверждает другую – для него честь быть крестным отцом дочери Аньелли. Для итальянца крестные – вторые родители, абы кого Андреа не пригласил бы. Речь о близких друзьях, общаются семьями, причем давно.

А дальше идут совпадения. «Ювентус» активнее многих грандов пользуется лазейкой в законах УЕФА , а юрист с 26-летним стажем Чеферин не замечает манипуляцию. В чем суть? Нынешние правила позволяют постепенно выплачивать деньги за подписанного игрока.

Например, «Барселона» до сих пор должна «Бордо» за Малкома, а расплатится деньгами «Зенита» чуть позже. Но вот продажи можно вписать в доход мгновенно. Поэтому выгодно отдать футболиста по заведомо завышенной цене, купив новичка в рассрочку.

«Ювентус» заметно осмелел, чтобы не иметь проблем с аудиторами УЕФА . Речь о переходах Пьянича и Артура, Матеуса и Алехандро Маркеса – фокусы с «Барселоной». Сделки с «Баварией» по Коману и Дугласу Косте немного другие, но странные. Также были взаимные сделки по Феликсу и Пабло Морено – трансферы с «Сити».

Зимой 18-летний Тонгия пошел в «Марсель» за 8 млн евро, а Марлей Аке за 8 млн евро отправился из «Олимпика» в молодежку «Ювентуса». И это специально не обмены.

УЕФА подыграет грандам – пострадают и клубы из России

В целом конфликт интересов налицо. Глава европейского футбола дружит с человеком, что стоит за идеей Суперлиги и сокращения национальных чемпионатов в пользу прибыли и дополнительных международных матчей ради рынков США , Китая и Ближнего Востока.

Не хотят шейхи смотреть «Лорьян» — ПСЖ , но любят игры против «Барселоны». Но чтобы «Ювентус» и другие гранды больше заработали, надо обесценить акции АПЛ , Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А, чтобы деньги крутились только в Суперлиге УЕФА .

Планируют иначе перераспределять доходы. Грандам выдадут условные «акции» будущего турнира для избранных. «Зениту» что-то перепадет – у них общий спонсор с УЕФА , а вот «Динамо» или «Спартаку» — вряд ли. Как и «Локомотиву» с «Краснодаром».

В УЕФА , похоже, определились – спасать во время кризиса будут лишь богатых. Но вряд ли футболу нужно повторять опыт тех, кто любыми методами готов защищать манипуляторов на рынке. Понятно, что гранды в долгах и плевать хотели на остальных.

Какой смысл давать деньги «Спартаку», если не хватает «Барселоне» и «Ювентусу»? Понятно, что премиальные в Лиге Европы можно срезать, ведь выгоднее иметь в соратниках клубы, что влияют на положение Чеферина и могут начать против него войну.

Гранды с радостью сократят чемпионаты и гарантируют себе ЛЧ . Одна из идей – пускать большие клубы в турнир, даже если будут на 5-7 местах в чемпионате.

Супертурнир не станет панацеей для европейского футбола

Многие фанаты в мире – глорихантеры, что смотрят центральные матчи. Вот только есть экосистема национальных лиг, маленькие клубы и их судьбы. Финансовый фэйр-плей давно не работает, ведь его ввели ради «оздоровления футбола», а недоглядели слона – у «Барселоны» долги выше миллиарда.

И что можно «Ювентусу», то нельзя «Спартаку». После трансферов Романьоли и Понсе сразу обратились к властям. «Рома» отдала аргентинца дешевле, не желая платить процент от сделки бывшему клубу Эсекьеля, зато получила переплату за непонятного вратаря.

Как-то не похоже на равные условия для всех, особенно в свете идеи Супертурнира, который отрежет от большинства российских клубов крупные премиальные. В УЕФА пошлют второй эшелон в Лигу Конференций, третий еврокубок, который вряд ли будут активно смотреть.

У каждого свой интерес, но Чеферину хорошо бы воевать за футбол, а не за друзей. Например, идея с матчами Суперлиги по выходным – прямой путь к убийству чемпионатов. Играют с огнем, ведь откормят десяток грандов, а убьют сотню середняков и аутсайдеров.

Кто посмотрит рядовые матчи лиг России, Турции или Бельгии в этих странах, если новый турнир будет дважды в неделю с матчами «Барселоны» против «Ливерпуля»? В результате порежут локальные контракты с ТВ, убьют всю индустрию, лишь бы гранды не возмущались.

Видим мыльный пузырь вместо работающих правил игры. Например, сделки по завышенным ценам не спасут на длительной дистанции. В Серии А похожие фокусы использовали 20 лет назад, а потом хоронили целые клубы. Да и потери в топ-5 могут оказаться выше доходов нового турнира.

Гранды сейчас хитрят, но рискуют, ведь при манипуляциях всегда есть пострадавшие. Биржа – победа на чужом поражении, а вот в футболе потерять могут все.