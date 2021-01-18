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ЦСКА продлил контракт с официальным спонсором

18 января 2021, 13:04

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что клуб продлил партнёрское соглашение с компанией «Хендэ Мотор СНГ».

Компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА сообщают о подписании нового договора о сотрудничестве: по условиям соглашения, Hyundai продолжит выступать официальным спонсором футбольного клуба в 2021 и 2022 годах.

«Хендэ Мотор СНГ» — один из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА, первое спонсорское соглашение с клубом компания заключила еще в 2010 году.

Как и в предыдущие годы, в сезонах 2021 и 2022 логотип бренда Hyundai будет размещаться на форме игроков и занимать ключевое место в рекламе во время домашних матчей и на сопутствующих мероприятиях. Партнеры также сохранили преимущество для болельщиков-владельцев автомобилей Hyundai: как и прежде, при посещении всех домашних матчей ПФК ЦСКА для них предусмотрена бесплатная парковка.

В рамках сотрудничества с Hyundai игроки клуба приняли участие в съемках рекламного ролика.

Напомним, что летом прошлого года спонсором ЦСКА стала компания Wildberries.

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Rheinfall
Rheinfall
18 января в 20:34
сколько млн евро в год Хёндай платит армейцам по спонсорскому соглашению?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 января в 16:21
Дальнейшее общение бесполезно из-за.......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 января в 16:14
Газпром госкорпорация на 51%, на 49 он частный. И про HUNDAI мне параллельно, какая это структура, если она "одна из". Как то не слышал, чтобы на условного Абрамовича или Рыболовлева пахали госструктуры уровня Россетей или Аэрофлота, не говоря про Почту России. И мне так же параллельно, каким образом ему поступают эти государственные деньги. Для меня важно, что они государственные. А частник не может распоряжаться государственными деньгами.
Так что в компании частных клубов на один меньше ...
SHMEL
SHMEL
18 января в 15:04
Побольше бы таких спонсоров. Спасибо корейцам за сотрудничество и вклад в победы ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 января в 14:28
А Зенит и клуб государственный (актив Газпрома -госкорпорации) и деньги в нем государственные.А HUNDAI это коммерческая структура , из российского бюджета деньги не сосет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 14:05
Значит будут ещё покупки!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 14:03
Солидный спонсор - это есть хорошо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 января в 14:02
Старый друг лучше новых двух ( наши деды верно подметили).
Cat01
Cat01
18 января в 13:13
Приятная новость очень хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 13:13
Клуб как бы частный, деньги в нём Хёндэевские...
particular
particular
18 января в 13:08, ред.
Партнёрство, да ещё и долгосрочное - это признак спортивно-финансовой привлекательности клуба и стабильности взаимоотношений, - что уже достаточно солидно по нынешним временам...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 13:08
Наверное им так выгодно
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