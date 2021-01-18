ЦСКА продлил контракт с официальным спонсором

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что клуб продлил партнёрское соглашение с компанией «Хендэ Мотор СНГ ».

Компания «Хендэ Мотор СНГ » и ПФК ЦСКА сообщают о подписании нового договора о сотрудничестве: по условиям соглашения, Hyundai продолжит выступать официальным спонсором футбольного клуба в 2021 и 2022 годах.

«Хендэ Мотор СНГ » — один из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА , первое спонсорское соглашение с клубом компания заключила еще в 2010 году.