ЦСКА продлил контракт с официальным спонсором

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что клуб продлил партнёрское соглашение с компанией «Хендэ Мотор СНГ».
Компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА сообщают о подписании нового договора о сотрудничестве: по условиям соглашения, Hyundai продолжит выступать официальным спонсором футбольного клуба в 2021 и 2022 годах.
«Хендэ Мотор СНГ» — один из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА, первое спонсорское соглашение с клубом компания заключила еще в 2010 году.
Как и в предыдущие годы, в сезонах 2021 и 2022 логотип бренда Hyundai будет размещаться на форме игроков и занимать ключевое место в рекламе во время домашних матчей и на сопутствующих мероприятиях. Партнеры также сохранили преимущество для болельщиков-владельцев автомобилей Hyundai: как и прежде, при посещении всех домашних матчей ПФК ЦСКА для них предусмотрена бесплатная парковка.
В рамках сотрудничества с Hyundai игроки клуба приняли участие в съемках рекламного ролика.
Напомним, что летом прошлого года спонсором ЦСКА стала компания Wildberries.
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