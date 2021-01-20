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Российский бизнесмен Зингаревич станет владельцем болгарского клуба

сегодня, 18:07

Российский бизнесмен Антон Зингаревич вошёл в новоизбранный совет директоров болгарского клуба «Ботев».

В скором времени Зингаревич станет официальным владельцем команды. Он должен назвать компанию, которой будут переданы 60% акций «Ботева».

Напомним, что с 2012 по 2014 год Зингаревич владел «Редингом», который ныне выступает в Чемпионшипе. Именно в 2012 году Павел Погребняк перешёл из «Штутгарта» в «Рединг». В прошлом году ходили слухи о том, что Зингаревич хотел приобрести клуб «Шатору», который выступает во второй по силе лиге Франции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:25
Это пустая трата денег.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:26
Потому что бесперспективно
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:25
Не того уровня бизнесмен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:08
А чо в Англии не прикупил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:08
Почему раши не берут?
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