Российский бизнесмен Зингаревич станет владельцем болгарского клуба

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сегодня, 18:07

Российский бизнесмен Антон Зингаревич вошёл в новоизбранный совет директоров болгарского клуба «Ботев».

В скором времени Зингаревич станет официальным владельцем команды. Он должен назвать компанию, которой будут переданы 60% акций «Ботева».

Напомним, что с 2012 по 2014 год Зингаревич владел «Редингом», который ныне выступает в Чемпионшипе. Именно в 2012 году Павел Погребняк перешёл из «Штутгарта» в «Рединг». В прошлом году ходили слухи о том, что Зингаревич хотел приобрести клуб «Шатору», который выступает во второй по силе лиге Франции.