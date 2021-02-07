Белотти проявил благородство в игре с «Аталантой» после левого фола. Вспоминаем другие достойные поступки в футболе

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сегодня, 14:11

Футбольные джентльмены.

Едва ли не главный герой субботнего игрового дня — форвард «Торино» Андреа Белотти, который начал камбэк «быков» в матче с «Аталантой» с демонстрации честности. Бергамаски к середине первого тайма вели 3:0, а на 33-й минуте Белотти упал на подступах к штрафной площади «Аталанты». Арбитр Франческо Фурно свистнул нарушение, назначил опасный штрафной в пользу «Торино» и показал желтую карточку Кристиану Ромеро.

И тут вмешался якобы пострадавший Белотти. Капитан «Торино» показал судье, что оказался на газоне не из-за контакта с соперником, а потому что споткнулся. В результате желтая карточка Ромеро была отменена, а Андреа просто вернул мяч «Аталанте». Через 10 минут Белотти отыграл один мяч, в компенсированное время первого тайма «Торино» сократил отставание до минимума, у на 85-й минуте туринцы ушли от поражения — 3:3.

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him.



Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick.



Great to see 👏 pic.twitter.com/6B7K8ktsAY — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021

Ди Канио — один из самых противоречивых персонажей в футболе 90-х и начала «нулевых». Паоло помнят из-за политических взглядов и памятного римского приветствия под рев фанатов «Лацио», но есть и другой эпизод, раскрывающий итальянского футболиста с другой стороны. 18 декабря 2000 года Ди Канио удивил всех: форвард «Вест Хэма» отказался атаковать ворота «Эвертона», увидев, что вратарь Пол Джеррард за несколько секунд до этого упал на газон и не мог подняться. «Гудисон Парк» подарил Паоло овацию, а через некоторое время Ди Канио получил приз честной игры от ФИФА .

O fair play de Bielsa e do Leeds me lembrou dessa atitude do italiano Di Canio nos anos 90, que ganhou um prêmio da FIFA pela mesma atitude



🔥⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏👏👏



pic.twitter.com/y66gakh6mF — Insta: @GustavoFogacaGuffo (@pitacodoguffo) April 30, 2019

В апреле 2019-го «Лидс» Марсело Бьелсы бился в Чемпионшипе за путевку в плей-офф. В важном матче с «Астон Виллой» аргентинский тренер по прозвищу «Эль Локо» («сумасшедший») приказал своей команде пропустить гол. Как это произошло? Незадолго до этого «Лидс» провел голевую атаку с нарушением принципа «фейр-плей», и хотя арбитр засчитал взятие ворот, Бьелса решил восстановить справедливость. Матч закончился со счетом 1:1.

«Аякс» и Ян Вертонген

У бельгийского защитника 315 матчей за «Тоттенхэм» и 123 за сборную Бельгии, а сейчас Ян защищает цвета португальской «Бенфики». На благодатной ниве честной игры Вертонген отметился в пору юности, когда выступал за «Аякс». Вернее, он спровоцировал необходимость проявить «фейр-плей» у своей команды. В матче против «Камбура» 19-летний защитник должен был вернуть мяч соперникам, которые потеряли владение из-за травмы игрока «Аякса», но Ян так удачно послал мяч от центральной линии, что попал в ворота. Исправляя оплошность Вертонгена, футболисты «Аякса» дали «Камбуру» беспрепятственно провести ответную атаку и забить свой гол.

Один из самых ярких и трогательных моментов проявления фейр-плей лично для меня случился после финала Лиги чемпионов-2000/01 «Бавария» — «Валенсия». Этот эпизод вообще никак не влиял на результат, ведь произошел после того как победитель был выявлен. Футболисты «Баварии» бесновались от радости и прыгали друг на друга, пытались втянуть в веселье и сурового Оливера Кана, но выигравший Лигу чемпионов в финале с 17-ю пенальти вратарь уверенной походкой двигался к своему менее удачливому коллеге Сантьяго Каньисаресу, чтобы обнять и утешить. Крутое проявление вратарской солидарности.

В сентябре 2012 года немецкий форвард играл за «Лацио» против «Наполи» на «Сан-Паоло» и в дебюте матча после углового отправил мяч в сетку, подыграв себе рукой. Арбитр этого не заметил и указал на центр поля, но Мирослав сразу же дал понять, что засчитывать этот гол нельзя. Кажется, каждый футболист «Наполи» после этого подошел к Клозе, чтобы выразить свой респект, однако немецкий форвард весьма сдержанно комментировал этот неординарный эпизод:

Я забил гол рукой. Признаться в такой ситуации — абсолютно нормально.

Для Клозе такое поведение действительно является нормой, ведь был и другой менее известный случай с его участием: 30 апреля 2005 года, когда Мирослав выступал за бременский «Вердер» в Бундеслиге, он тоже исправил ошибку судьи, который ошибочно назначил пенальти после падения Клозе в штрафной. Приятно, что лучший бомбардир в истории чемпионатов мира — честнейший и достойнейший человек.

«Арсенал» и Арсен Венгер

Воистину экстраординарный поступок в 1999 году совершил Арсен Венгер. 13 февраля «Арсенал» принимал в рамках Кубка Англии на стареньком «Хайбери» «Шеффилд Юнайтед» Стива Брюса и выиграл со счетом 2:1.

Все бы ничего, но победный гол «канониры» забили с нарушением принципов «честной игры»: должны были вернуть мяч соперникам, а вместо этого Нванкво Кану рванул по флангу и выкатил мяч Марку Овермарсу, который не промахнулся.

Футболисты «клинков» окружили арбитра, Стив Брюс вообще хотел увести команду с поля, а пресса уже готовила грязные тряпки, чтобы отхлестать ими «Арсенал». Но все перевернул Арсен Венгер, предложивший ограбленному «Шеффилду» переигровку:

Я предложил переигровку, потому что это не дело — выигрывать таким образом. Это не наш путь. Мы хотим выигрывать все наши матчи, но без жульничанья.

Венгер получил согласие от «Шеффилд Юнайтед», договорился с Футбольной Ассоциацией, и спустя 10 дней состоялась переигровка, в которой «Арсенал» снова выиграл 2:1, а Марк Овермарс снова забил. Но на этот раз все было чисто и честно.