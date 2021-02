Белотти проявил благородство в игре с «Аталантой» после левого фола. Вспоминаем другие достойные поступки в футболе

Футбольные джентльмены.

Едва ли не главный герой субботнего игрового дня — форвард «Торино» Андреа Белотти, который начал камбэк «быков» в матче с «Аталантой» с демонстрации честности. Бергамаски к середине первого тайма вели 3:0, а на 33-й минуте Белотти упал на подступах к штрафной площади «Аталанты». Арбитр Франческо Фурно свистнул нарушение, назначил опасный штрафной в пользу «Торино» и показал желтую карточку Кристиану Ромеро.

И тут вмешался якобы пострадавший Белотти. Капитан «Торино» показал судье, что оказался на газоне не из-за контакта с соперником, а потому что споткнулся. В результате желтая карточка Ромеро была отменена, а Андреа просто вернул мяч «Аталанте». Через 10 минут Белотти отыграл один мяч, в компенсированное время первого тайма «Торино» сократил отставание до минимума, у на 85-й минуте туринцы ушли от поражения — 3:3.

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him.



Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick.



Great to see 👏 pic.twitter.com/6B7K8ktsAY