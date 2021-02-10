«Сельта» — «Эльче»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:55

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на мачт 23-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» — «Эльче», который состоится 12 февраля 2021 года.

«Сельта»

За 22 проведенных тура чемпионата Испании «Сельта» одержала шесть побед и восемь ничьих, потерпев восемь поражений. Суммарно эти результаты принесли команде 26 очков и текущее десятое место в турнирной таблице.

Три последних матча в лиге «кельты» свели к ничейным исходам. «Сельта» поочередно разделали очки с «Эйбаром» (1:1), «Гранадой» (0:0) и лидером чемпионата «Атлетико» (2:2).

«Эльче»

На счету «Эльче» 18 очков, который располагаю команду в зоне вылета (19 место). В чемпионате клуб одержал три победы, девять раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

Серия без побед в Ла Лиге для «Эльче» длится уже 15 туров. Последний раз команда побеждала еще 23 октября 2021 года, когда дома переиграла «Валенсию» (2:1). В прошлом туре коллектив разделил очки с «Вильярреалом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» — 1.520

Ничья – 3.970

Победит «Эльче» — 8.570

Статистика

«Сельта» выиграла три из пяти прошлых матча на своем поле

«Эльче» проиграл четыре из девяти последних гостевых поединка

В девяти гостевых матчах «Эльче» пропустил 11 голов

Прогноз

В основной состав «Сельты» вернулся ключевой форвард Яго Аспас. С ним атака «кельтов» выступает намного продуктивней. «Эльче» в девяти гостевых матчах забил всего восемь голов.

Рекомендуем взять ставку на победу «Сельты» с коэффициентом 1.520 в букмекерской конторе Pinnacle.