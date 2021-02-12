Глушаков на тракторе, Джорджина в горах, Неймар — на свадьбе своей бывшей. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Футболисты «Зенита» посетили зоопарк в Дубае.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил забавное фото на тракторе.
Жена Ари порадовала поклонников красивым фото, на котором она тренируется вместе с форвардом «Краснодара».
Джорджина, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сходила в горы.
Бывший игрок сборной Аргентины Эсекьель Лавесси, оказывается, рыбак!
Вот такого друга нашел Лукас Подольски в Турции, он сейчас играет за «Антальяспор» вместе с Федором Кудряшовым.
А вот такие ребята живут дома у форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы.
Девушки дня:
Жена защитника «Ювентуса» Мериха Демирела
Жена защитника «Боруссии» Д Матса Хуммельса
Экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан показал свою большую и дружную семью.
Необычный случай произошел в матче Кубка Португалии между «Брагой» и «Порту». Команды встречались в рамках 1/2 финала. Футболистам пришлось толкать машину скорой помощи, которая заглохла на поле.
Форвард «Антверпена» Дидье Ламкель Зе эпично отпраздновал гол в недавнем матче чемпионата Бельгии.
Хотели бы сыграть в такую игру?
Тренеров команд АПЛ сравнили с героями из культового мультсериала «Симпсоны». Похожи?
Этому футболисту предстоит еще многому научиться!
Потрясающая реакция рулевого «Эвертона» Карло Анчелотти на победный гол в ворота «Тоттенхэма» в Кубке Англии.
Боллбои, который потом стали известными футболистами.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски исполнил красивый трюк на тренировке команды.
А что вы бы сделали на месте Де Йонга, если бы Пике занял место вашей девушки?
Вы знали, что форвард ПСЖ Неймар посещал свадьбу своей бывшей девушки, поскольку обещал быть рядом с ней в самый счастливый для нее день в жизни?
Смогли бы повторить?
Где-то в параллельной вселенной.
Помните, футбол — всего лишь игра!