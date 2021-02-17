«Арминия» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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17 февраля 2021, 12:21

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодные котировки на матч 22-го тура Бундеслиги «Арминия» — «Вольфсбург», который пройдет 19 февраля 2021 года.

«Арминия»

В пяти последних турах Бундеслиги «Арминия» одержала только одну победу, обыграв дома «Штутгарт». После этого команда крупно уступила «Айнтрахту» (1:5) и «Кельну» (1:3), а также сенсационно разделила очки с «Баварией» (3:3) в гостях.

В турнирной таблице чемпионата «Арминия» занимает 18-е место, набрав 18 очков. В десяти матчах на своем поле хозяева одержали четыре победы и шесть раз проиграли.

«Вольфсбург»

В прошлом туре Бундеслиги «Вольфсбург» сыграл вничью дома с Менхегладбахом (0:0). Так «волки» оборвали победную серию из пяти матчей, включая выигрыш у «Шальке» на Кубок Германии (1:0).

В турнирной таблице чемпионата «Вольфсбург» поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. В 11-и гостевых матчах команда показала такие результаты: четыре победы, пять ничьих и два поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Арминии» — 5.530

Ничья – 4.120

Победа «Вольфсбурга» — 1.662

Статистика

«Арминия» проиграла три из пяти прошлых матча на своем поле

«Вольфсбург» побеждал в трех предыдущих гостевых матчах против «Арминии»

«Вольфсбург» выиграл три последних выездных поединка в чемпионате Германии

Прогноз

«Вольфсбург» на данном этапе сезона играет очень хорошо. В трех прошлых выездных матчах «волки» побеждали, и не пропускали голы.

Рекомендуем взять ставку на победу гостей с коэффициентом 1.662 в букмекерской конторе Pinnacle.