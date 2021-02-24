«Байер» — «Янг Бойз» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:01

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодные котировки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Янг Бойз», который состоится 24 февраля 2021 года.

«Байер»

Клуб из Леверкузена занял первое место в своей группе выиграв пять из шести матчей и набрав пятнадцать баллов. У них оказалась лучшая результативность на этом этапе, а именно команда забила в шести турах аж двадцать один гол, это больше чем любой другой коллектив.

В чемпионате у клуба не все так отлично выглядит. После 22 туров подопечные Петера Боса занимают лишь пятую строчку и имеют отрыв от зоны Лиги Чемпионов в пять баллов. Похоже клубу снова придется довольствоваться Лигой Европы.

«Янг Бойз»

Швейцары набрав десять баллов в группе А, заняли там второе место. Клуб в шести турах два матча уступил «Роме», набрал четыре очка в матчах с «ЧФР Клужом» и дважды обыграл « ЦСКА София».

В чемпионате они показывают себя просто фантастически. За двадцать один тур сумели набрать уже пятьдесят очков и имеют при этом отрыв от ближайшего преследователя «Базеля» аж на целых восемнадцать баллов.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Байера» — 1.59

Ничья – 4.50

Победа «Янг Бойза» — 5.40

Статистика

«Янг Бойз» выиграл 10 из 12 матчей

«Янг Бойз» забивает два и больше мяча в 10 из 12 играх

«Байер» проиграл дома 2 из 17 матча

Прогноз

В первом матче этих команд «Янг Бойз» сумел выиграть лишь на последних минутах. Завтра команды также должны играть открыто, ведь швейцары явно не захотят прерывать свою шикарную серию без поражений. А немцы будут стремится быстро забить, ведь что бы выйти в 1/8 финала им обязательно нужен хотя бы один гол.

Предлагаем сделать ставку на тотал матча больше 2,5 голов с коэффициентом 1.47.