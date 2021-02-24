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«Чувствую, что прибавляю». Миранчук — об адаптации к Серии А

24 февраля 2021, 13:39

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, почему больше общается с украинскими полузащитниками команды Виктором Коваленко и Русланом Малиновским, а также высказался о стиле игры своей команды.

Это нормально, мне кажется. У нас в команде все хорошо друг с другом общаются, но, понятное дело, мы, русскоговорящие, проводим больше времени вместе.

Даже такой команде как «Наполи», с техничными игроками, очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это. Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю.

Ранее об игре Миранчука высказался его бывший наставник Юрий Сёмин. Напомним, Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре прошлого года из «Локомотива».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ shur (раскрыть)
24 февраля в 17:24
И Барсе
Futurista
Futurista
24 февраля в 14:20
Если только в весе...
shur
shur
24 февраля в 14:15
...вот Федя Смолов ,гламурный и никакой, что был, что не был, зато гол Реалу (сук.)
на всю жизнь запомнится!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
24 февраля в 14:02
Его старания видны.
Dima salev
Dima salev
24 февраля в 13:54
Наши игроки по тихонку потеряется в Европе. А он на всегда сядет на лавочку по ходу
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 13:53
Хорохориться не надо,успехи пока вполне локальные,а прорыва не предвидится.
beefs
beefs
24 февраля в 13:46
что-то очень медленно идет адаптация...
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 13:46
Уж полночь близится, а Германа всё нет . Пора уже Алёша , все болельщики за этим следят и надеяться на твой взлёт в карьере . Желаю тебе скорейшего прогресса ,Успехов и Удачи !!!
VAN ARM
VAN ARM
24 февраля в 13:44
пока что плохо это заметно)))
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