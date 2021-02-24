«Чувствую, что прибавляю». Миранчук — об адаптации к Серии А

Российский полузащитник «Аталанты» рассказал, почему больше общается с украинскими полузащитниками команды Виктором Коваленко и Русланом Малиновским, а также высказался о стиле игры своей команды.

Это нормально, мне кажется. У нас в команде все хорошо друг с другом общаются, но, понятное дело, мы, русскоговорящие, проводим больше времени вместе.

Даже такой команде как «Наполи», с техничными игроками, очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это. Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю.