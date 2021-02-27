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Кокорин: «Готов сыграть с „Удинезе“»

27 февраля 2021, 01:35
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Пресс-служба «Фиорентины» пообщалась с игроками команды в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Удинезе». На пару вопросов также ответил российский форвард «фиалок» Александр Кокорин.

— Постер какого игрока в детстве висел у вас на стене?

— Влаховича (Прим. — форвард «Фиорентины» Душан Влахович в этот момент стоял рядом с Кокориным).

— Как ваше состояние?

— Всё хорошо, хорошо тренируюсь, готов сыграть с «Удинезе».

В предыдущем туре чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Специю» (3:0), Кокорин остался на скамейке запасных.

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Все комментарии
galem72
galem72
27 февраля в 11:09
Вот это какоха "юморнул". Может, его для ободрения игроков в команду записали? ))
cska1948
cska1948
27 февраля в 09:52
— Как ваше состояние?
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karnager
karnager
27 февраля в 08:55
Лизоблюдство Кокоши пока не дотягивает до основы. Вот такими заявлениями он себя отодвигает от клуба дальше, а не приближает. Европейцы очень четко чувствуют фальш в словах
ОПС
ОПС
27 февраля в 08:30
Скамейку Фиорентины отполирует знатно, для этого и брали.
112910415
112910415
27 февраля в 06:55
триумф стремительно приближается )
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 02:05
До начала матча или потеряется, или травмируется...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 февраля в 01:45
Не удивит Кокорин уже ни кого
1bear
1bear
27 февраля в 01:42
пока Влахович не травмирован-место Кокоши на лавке
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