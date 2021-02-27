Кокорин: «Готов сыграть с „Удинезе“»

Пресс-служба «Фиорентины» пообщалась с игроками команды в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Удинезе». На пару вопросов также ответил российский форвард «фиалок» Александр Кокорин.
— Постер какого игрока в детстве висел у вас на стене?
— Влаховича (Прим. — форвард «Фиорентины» Душан Влахович в этот момент стоял рядом с Кокориным).
— Как ваше состояние?
— Всё хорошо, хорошо тренируюсь, готов сыграть с «Удинезе».
В предыдущем туре чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Специю» (3:0), Кокорин остался на скамейке запасных.
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