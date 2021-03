121 год магии в футболе. Вратарь «Севильи» забил и повторил подвиг легенды «Манчестер Сити»

Наслаждайтесь красивыми голами от вратарей разных эпох!

Многие голкиперы забивали с пенальти и прямыми ударами со штрафных. Снайперов Сени и Чилаверта помнят и знают. Но есть в футболе особая категория мячей от вратарей на последних секундах или ударами с игры – случаются они не часто, но тогда можно перефразировать знаменитое изречение: «Вот спаситель, вот это настоящий спаситель».

14 апреля 1900 года. Чарли Уильямс («Манчестер Сити»)

Голкипер «горожан» стал первым стражем ворот в истории профессионального футбола, который забивал сопернику. Начинал карьеру в «Арсенале», но через три года перебрался в «Манчестер Сити». Играл за команду шесть лет, прежде чем в поединке против «Сандерленда» забил благодаря удачному дальнему выносу мяча. Это был единственный мяч его команды во встрече, соперник выиграл 3:1. Уильямс был заметным в футболе своей эпохи, после завершения карьеры тренировал сборную Дании, что взяла «серебро» на Олимпиаде. Потом отправился в Бразилию, где возглавлял «Флуминенсе» в первом дерби против «Фламенго». До 78 лет прожил за океаном. Что ж, узнали, кто был первым, а теперь переходим к голам, которые можно увидеть.

23 сентября 1989 года. Геральд Хильрингаус («Тюркгюджю»)

Геральд был воспитанником «Мюнхена 1860», перешел в «Кайзерслаутерн», но оказался в аренде в клубе из родного города – «Тюркгюджю». В третьей лиге ему пришлось сыграть против «Ингольдштадта», и на 89-й минуте при счете в пользу соперника вратарь решил пойти в чужую штрафную. В результате забил красивый гол в акробатическом стиле, вырвал ничью. А через пару лет даже играл за «Баварию», хотя недолго.

