Два пенальти, сэйв Акинфеева, дубль Вендела и удаление. Огонь в матче ЦСКА – «Зенит»

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вчера, 22:34

Снег не потушил футбольные эмоции в центральном матче дня.

Ожидание: «Зенит» будет иметь преимущество

Реальность. Один соперник более зрелый, что и доказал. Во всех матчах нового года команда Семака стабильно давила на оппонентов. Нередко безуспешно, всегда с моментами в атаке и с дежурными ляпами в защите – все соперники создавали моменты, и только «Ахмат» не забил. Но качества футбола и статуса «Зениту» хватало, чтобы в целом доминировать. Сегодня начало матча было по ожидаемому сценарию, а гол Рондона заставил чемпиона еще сильнее рваться к владению мячом. С приключениями, но получилось.

– ЦСКА везло, забил два мяча после трех точных ударов, но два нанесли после 90-й минуты. Общая разница по метким ударам – 3:10, а до удаления – 1:5.

Ожидание: рефери Кукуян отработает без скандала

Реальность. Цитируем действующую редакцию правил футбола:

Является нарушением, если игрок:

• касается мяча рукой, когда:

- рука делает тело неестественно больше;

- рука находится выше уровня его плеч.

Нарушения применимы, даже если мяч касается руки игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится близко.

Обидно для любой команды, что защищается, но по нынешним правилам такой рикошет, как в случае с Фернандесом, если рука не опирается на землю – нарушение и пенальти. Кукуян давал бороться, и хорошо еще, что Дзюба не забил после атаки с толчком в спину защитника «армейцев». Засчитай такой мяч – быть скандалу. А по красной карточке Ахметова вопросов нет, там и «чрезмерная сила», и «угроза безопасности соперника», решение по букве закона. Как и пенальти в ворота «Зенита» — Бохинену наступили на ногу.

- это не игра имени арбитра. Оба пенальти по современным правилам, а Ахметов сыграл безрассудно – смысла бить соперника по ноге не было.

Ожидание: Дзюба и Азмун сыграют на классе

Реальность. Проще говоря, сыграют без феерии, но с результатом. Артём в новом году без мяча иногда смотрелся лучше, чем с ним. Азмун круто выбирает позицию, но двигается вяло. Но голевые действия этой парочки – до матча собрали 25 мячей на двоих и 6 ассистов, часто выручают «Зенит». Сегодня ничего не изменилось, ведь после мяча ЦСКА в матче могла возникнуть пауза, а вместо этого Дзюба грамотно выбрал позицию после фланговой подачи с рикошетом и сравнял счет. Артем создал гол Вендела, а Сердар заработал пенальти.

- Азмун и Дзюба – лучшие снайперы сезона, по 13 мячей, но свежести им не хватает. ЦСКА упускал форвардов не в лучшей форме.

Ожидание: Акинфеев будет важным в драке

Реальность. Похоже, единственный у ЦСКА , кто не заслужил поражения. После сэйвов Дюпина и Песьякова ждали, что и Акинфеева заставят полетать. Капитан ЦСКА еще до перерыва отразил три удара, и хотя его выход из ворот в голевом эпизоде с Дзюбой нельзя назвать удачным – навес не прервал. Зато потом шикарный прыжок голкипера в угол не позволил «Зениту» забрать преимущество в раздевалку. Как и Дюпин, вратарь не подвел команду. Но вряд ли Ганчаренко понравилась игра его команды в защите, как и Акинфееву – пришлось пропускать еще.

- Акинфеев отразил 16-й пенальти в РПЛ , еще четыре раза соперники били мимо или в каркас ворот. Это рекорд чемпионата.

Ожидание: Влашич снова не впечатлит

Реальность. Хорват в центральных матчах далеко не всегда крут. Вернее, редко впечатляет. Против «Локомотива» и «Арсенала» Никола был плох, особенно в дерби, когда не реализовал пенальти. По воротам «Ахмата» нанес 8 ударов и забил. Привычка хорвата играть самостоятельно, а не разыгрывать верные атаки с командой, не всегда помогает ЦСКА . В самом удачном его матче в новом году два удара меткие, а шесть – нет. Влашич сегодня провел слабый матч, хотя и реализовал пенальти.

- у хорвата удар с «точки» на 91-й минуте оказался первым точным в матче. Не тот матч, о котором расскажет внукам.

Ожидание: фланговые дуэли украсят игру

Реальность. Отчасти ожидание оправдалось, но вряд ли «украсят» — правильное слово. Эджуке заставил Караваева работать в защите, Фернандес поначалу переигрывал Сантоса и Вендела один в один, но поскольку голы первого тайма были забиты головами после навесов – получили матч, ориентированный на края поля. Осталось выяснить, у кого сил больше? Оказалось, что у «Зенита», хотя их задачу заметно упростило удаление Ахметова. В большинстве и без того уверенные в себе подопечные Семака сыграли еще спокойнее, выжидая ошибки ЦСКА , в том числе, на флангах.

- у Кузяева два ассиста с флангов, Сантос после ввода мяча из аута помог создать переломный второй мяч, Рондон забил после навеса.

Ожидание: Семак отработает тоньше, чем коллега

Реальность. Ганчаренко странно подготовился к решающей для ЦСКА битве. Решающей игре, прежде всего, в моральном смысле. «Армейцы» смотрелись, как детская команда, отдали инициативу дома. При этом «Зенитом» вертеть тактически и по кадрам сложнее, чем ЦСКА , где много пограничных позиций с вариантами. Даже прыжки от схемы к схеме для Семака – подвиг, а для Ганчаренко – часть нормы за последние годы. Но Виктор Михайлович не справился, ничего оригинального «Зениту» не предложил.

– Семак выбрал привычную схему «4-4-2», не мудрил, вносил минимальные правки, знал соперника. У него четвертая тренерская победа над ЦСКА в карьере.

Ожидание: доверие к Венделу себя оправдает

Реальность. До перерыва ему было очень сложно. Тем более, в схеме «четыре в линию» в центре поля бразилец вынужден оказываться чисто на левом фланге, где ему неудобно. Но как только перешел ближе к центру – забил два мяча. Семак удачно внес коррективы. И смещения универсала Кузяева на левый фланг, и открывания бразильца – все у «Зенита» получилось.

- Вендел сделал дубль в футболке «Зенита», и это первые мячи новичка за петербуржцев. Начал оправдывать доверие Семака.

Ожидание: ЦСКА не возьмет реванш за 0:4 в Москве

Реальность. До матча «армейцы» пригласили Чепчугова для съемок промо-ролика к игре – прекрасное решение, бывшему голкиперу клуба нужна моральная поддержка, и пошутили о забытой форме «Зенита». В ответ фанаты чемпионов могли напомнить, что ЦСКА забыл выйти на поле в предыдущем матче в Москве – когда проиграли 0:4. После той игры Ганчаренко экстренно покинул команду и улетел на родину. Сейчас повод уехать снова есть, ведь игра ЦСКА , мягко говоря, не впечатлила. Без реализации и с пропущенным пенальти от Дзюбы могли сгореть 0:4 в меньшинстве. Обошлось без разгрома, но поражение есть поражение.

– ЦСКА выиграл 1 из последних 16 матчей против «Зенита». В этой серии 9 поражений «армейцев». С такими результатами в очных матчах невозможно сбросить чемпионов с вершины.

Будь у Гинера и Бабаева надежный человек, что может заменить Ганчаренко – точно увидели бы отставку главного тренера. Хотя она не исключена, если Орешкин – глава совета директоров, сам примет решение.