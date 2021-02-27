Мбаппе признан автором лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал автором лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский форвард отметился хет-триком в гостевой игре с «Барселоной» (4:1). Лучшим голом первого круга был признан третий мяч футболиста. На награду лучшему автору гола также претендовали нападающий «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Боруссии» Д Махмуд Дахуд и защитник «Реала» Ферлан Менди.
Голы всех четырёх претендентов можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Лучший гол это Протасов !
Лучший гол это Протасов !