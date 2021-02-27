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Мбаппе признан автором лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля 2021, 01:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал автором лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский форвард отметился хет-триком в гостевой игре с «Барселоной» (4:1). Лучшим голом первого круга был признан третий мяч футболиста. На награду лучшему автору гола также претендовали нападающий «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Боруссии» Д Махмуд Дахуд и защитник «Реала» Ферлан Менди.

Голы всех четырёх претендентов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
арсениум
арсениум
27 февраля в 15:46
отдал бы на месте Кильяна без разговоров Жиру.
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ Bom Bom (раскрыть)
27 февраля в 11:30
Салатам призы не выдают. А вот тем, кто Барсу наказывает дают призы)
Bom Bom
Bom Bom
27 февраля в 11:05
Приз должен был взять Оливье
112910415
112910415
27 февраля в 10:55
недолюбливают они Оливье !
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 10:37
Блин, можно подумать, что так как Жиру забивают каждый день! Конечно, гол фоанцуза лучший и, что очень важно единственный и победный в матче.
Wolverhampton
Wolverhampton
27 февраля в 08:45
Салат лучше забил!
Nazi
Nazi
27 февраля в 08:38
Жиру а не Мбаппе
nikoladolgov
nikoladolgov
27 февраля в 06:53
Брехня ...
Лучший гол это Протасов !
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 05:51
Признан, значит лучший.
Dima salev
Dima salev
27 февраля в 03:46
Беспорно Жиру лучше
Сантус
Сантус
27 февраля в 02:29
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    27 февраля в 02:06
    Эх, с Монако он был гораздо круче...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    27 февраля в 01:54
    Мбабане не хватает клуба
    dimagas2
    dimagas2
    27 февраля в 01:54
    Не гоните Жирубасик ТОП-парь!
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