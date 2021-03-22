Бельгия – Уэльс: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2020 Бельгия — Уэльс, который состоится 24 марта 2021 года.

Бельгия

Бельгийцы всегда обладали сильными игроками, некоторые из которых являются звездами и лидерами своих клубов. Особенно тренерский штаб рассчитывает на Кевина Де Брюйне и Ромело Лукаку, которые находятся в отличной форме и готовы помочь своей стране. Команда является фаворитом своей группы и к любым результатам, кроме побед, болельщики будут относиться с непониманием.

18 ноября прошлого года сборная Бельгии уверенно обыграла Данию (4:2), а 15 ноября оказалась сильнее сборной Англии (2:0). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Уэльс

Сборную Уэльса на данный момент очень сложно предсказать. Многое зависит от состояния лидеров команды: Гарета Бейла и Аарона Ремзи. Сборная уже участвовала в крупных турнирах и сейчас намерена побороться за выход на чемпионат мира 2022 года. Однако, в матче против Бельгии на выезде им придется очень нелегко.

18 ноября 2020 года сборная Уэльса обыграла Финляндию (3:1), а 15 марта минимально обыграла Ирландию (1:0) в матчах Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.301

Ничья – 5.55

Победит Уэльс — 9.76

Статистика

Бельгия проиграла Уэльсу два последних матча

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Уэльс пропустил всего три матча в пяти последних выездных матчах

Бельгия забивает в 25 матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Бельгийцы ставят самые высокие цели перед собой и помнят последние поражения от Уэльса, за которые очень хотят взять реванш.