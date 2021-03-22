Португалия – Азербайджан: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:28

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч квалификации ЧМ -2022 Португалия – Азербайджан, который состоится 24 марта 2021 года.

Португалия

В десяти последних матчах Португалия допустила только одно поражение. Проигрышным для команды оказался домашний поединок Лиги Наций УЕФА против Франции (0:1). В остальных матчах сборная одержала семь побед и дважды сыграла вничью.

Последний официальный поединок португальцы провели в ноябре 2020 года в гостях у Хорватии, где была оформлена результативная победа (3:2). В пяти прошлых матчах на своем поле хозяева пропустили только два мяча, забив, при этом 14 голов.

Азербайджан

Четыре последних поединка Азербайджан завершил с одинаковым счетом 0:0. В этой серии сборная провела три матча в Лиге Наций (Словения, Кипр и Люксембург), а также контрольный поединок дома против Черногории.

Серия без побед Азербайджана затянулась на пять поединков. Последняя виктория команды дотирована октябрем 2020 года, когда она в гостях переиграла Кипр (1:0). В трех прошлых выездных поединках сборная не забивала голы.

Котировки БК Pinnacle

Победа Португалии с форой (-3,25) – 1.819

Победа Азербайджана с форой (+3,25) – 2.010

Прогноз

Азербайджан крупно проиграл все три выездных матча против Португалии – 3:0, 3:0 и 7:0

Только в одном из четырех предыдущих домашних матчах Португалия пропускала голы

Шесть побед потерпел Азербайджан в десяти предыдущих выездных играх

Прогноз

Азербайджан плохо проводит гостевые матчи, особенно, против ведущих европейских сборных. У португальцев отличная статистика домашних игр против соперников, поэтому рекомендуем воспользоваться ставкой на победу хозяев с учетом форы (-3) гола с коэффициентом 1.621 в букмекерской конторе Pinnacle.