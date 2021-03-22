Сербия – Ирландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

1616424110

вчера, 17:41

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч квалификации ЧМ -2022 Сербия – Ирландия, который состоится 24 марта 2021 года.

Сербия

В десяти прошлых матчах Сербия оформила только одну победу. В домашнем поединке Лиги Наций УЕФА команда разгромила Россию (5:0). После этой встречи сборная провела два контрольных поединка, сыграв вничью с Доминиканской Республикой и Панамой (0:0).

Четыре из пяти прошлых матча Сербии завершилась на ТМ(2,5). В трех из четырех прошлых домашних играх команда не забивала больше одного мяча.

Ирландия

Серия без побед Ирландии затянулась на девять матчей. Последний успех команды дотирован ноябрем 2019 года, когда она победила Новую Зеландию в товарищеской встрече. С тех пор ирландцы потерпели пять поражений и четыре поединка свели к ничейным исходам.

В последнем матче сборная Ирландии разошлась миром с Болгарией (0:0), а до этого последовательно и без забитых голов уступила Уэльсу (0:1), Англии (0:3) и Ирландии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 1.636

Ничья – 3.480

Победит Ирландия – 6.630

Статистика

Сербия дважды победила Ирландию в трех последних очных встречах

Ирландия не когда не побеждала в матчах против Сербии – три ничьи и два поражения

Ирландия не может забить голы на протяжении семи матчей кряду

Прогноз

В этом матче рекомендуем присмотреться к ставке на победу Сербии по коэффициенту 1.636 в букмекерской конторе Pinnacle. Сборная Ирландии катастрофически мало забивает, особенно в гостевых поединках, а у хозяев атакующий потенциал намного выше.