Румыния – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Румыния — Германия, который состоится 28 марта 2021 года.
Румыния
Румынская сборная не может похвастаться постоянным участием на международных турнирах, однако главная команда страны достаточно сплоченная и интересная. В этой группе у румын есть отличные шансы побороться за выход на ЧМ-2022, ведь кроме Германии нет сборных, которые можно отнести к мировым грандам.
В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Румынии смогла одержать важную победу над Северной Македонией (3:2).
Германия
Сборная Германии всегда является фаворитом групповых этапов и показывает стабильный футбол, иногда допуская осечки по ходу турнира. Команда Лева существенно омолодилась и имеет много игроков в своих рядах, которым есть что доказывать как болельщикам, так и себе. В матче со сборной Румынии, немцы вероятнее всего начнут с высокого прессинга, заставляя соперника совершать много ошибок.
В первом матче квалификации сборная Германии 25 марта одержала очень уверенную победу на своем поле над Исландией (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Румыния – 9.88
- Ничья – 5.34
- Победит Германия — 1.31
Статистика
- Румыния не проигрывает уже четыре встречи
- Германия проиграла один матч из последних десяти во всех турнирах
- Четыре последних встречи между командами закончились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей сборной Германии закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу сборной Германии (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Немцы вероятнее всего, смогут забить гол за первые 20 минут, а после того, как хозяева вынуждены будут идти вперед, смогут поймать соперника на контратаках.