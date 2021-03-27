Румыния – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Румыния — Германия, который состоится 28 марта 2021 года.

Румыния

Румынская сборная не может похвастаться постоянным участием на международных турнирах, однако главная команда страны достаточно сплоченная и интересная. В этой группе у румын есть отличные шансы побороться за выход на ЧМ -2022, ведь кроме Германии нет сборных, которые можно отнести к мировым грандам.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Румынии смогла одержать важную победу над Северной Македонией (3:2).

Германия

Сборная Германии всегда является фаворитом групповых этапов и показывает стабильный футбол, иногда допуская осечки по ходу турнира. Команда Лева существенно омолодилась и имеет много игроков в своих рядах, которым есть что доказывать как болельщикам, так и себе. В матче со сборной Румынии, немцы вероятнее всего начнут с высокого прессинга, заставляя соперника совершать много ошибок.

В первом матче квалификации сборная Германии 25 марта одержала очень уверенную победу на своем поле над Исландией (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Румыния – 9.88

Ничья – 5.34

Победит Германия — 1.31

Статистика

Румыния не проигрывает уже четыре встречи

Германия проиграла один матч из последних десяти во всех турнирах

Четыре последних встречи между командами закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей сборной Германии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Германии (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Немцы вероятнее всего, смогут забить гол за первые 20 минут, а после того, как хозяева вынуждены будут идти вперед, смогут поймать соперника на контратаках.