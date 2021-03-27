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Румыния – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Румыния — Германия, который состоится 28 марта 2021 года.

Румыния

Румынская сборная не может похвастаться постоянным участием на международных турнирах, однако главная команда страны достаточно сплоченная и интересная. В этой группе у румын есть отличные шансы побороться за выход на ЧМ-2022, ведь кроме Германии нет сборных, которые можно отнести к мировым грандам.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Румынии смогла одержать важную победу над Северной Македонией (3:2).

Германия

Сборная Германии всегда является фаворитом групповых этапов и показывает стабильный футбол, иногда допуская осечки по ходу турнира. Команда Лева существенно омолодилась и имеет много игроков в своих рядах, которым есть что доказывать как болельщикам, так и себе. В матче со сборной Румынии, немцы вероятнее всего начнут с высокого прессинга, заставляя соперника совершать много ошибок.

В первом матче квалификации сборная Германии 25 марта одержала очень уверенную победу на своем поле над Исландией (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Румыния – 9.88
  • Ничья – 5.34
  • Победит Германия — 1.31

Статистика

  • Румыния не проигрывает уже четыре встречи
  • Германия проиграла один матч из последних десяти во всех турнирах
  • Четыре последних встречи между командами закончились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести последних матчей сборной Германии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Германии (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Немцы вероятнее всего, смогут забить гол за первые 20 минут, а после того, как хозяева вынуждены будут идти вперед, смогут поймать соперника на контратаках.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 11:57
Ну тут Румынам ничего не светит....
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