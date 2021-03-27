Грузия – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Грузия — Испания, который состоится 28 марта 2021 года.

Грузия

Сборная Грузии неплохо провела отбор на Евро 2020, которое пройдет этим летом, но пробиться на турнир команда не смогла. На данный момент команда готова предпринять еще одну попытку заявить о себе и в матче против грозных испанцев постарается создать им проблемы, отобрав важные очки

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Грузии потерпела выездное поражение от Швеции (0:1).

Испания

Испания в первом матче очень удивила всю страну и руководство. Команда не смогла на своем поле обыграть команду Греции. Помимо этих команд в группе B также участвует сборная Швеции, и любая потеря очков фаворитами может привести к серьезным последствиям. Испанцы сделают все возможное, чтобы увезти три очка в этой встрече.

25 марта Сборная Испании на своем поле не смогла дожать Грецию (1:1). До этого поединка Испания проводила матчи еще в 2020 году, где 17 ноября обыграла сборную Германии (6:0) в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Грузия – 14.64

Ничья – 6.17

Победит Испания — 1.229

Статистика

Грузия не выигрывает уже шесть матчей

Испания смогла победить только один матч из пяти последних во всех турнирах

Шесть из семи домашних матчей Грузии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре их пяти последних выездных матчей Испании закончились вничью

Прогноз

Поставить на победу Испании с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. После неудачи в домашнем матче с Грецией, команда предельно мотивирована и у сборной Грузии шансов в атаке будет очень мало.