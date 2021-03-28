«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:50

«Аугсбург»

По итогам 26 проведенных туров в чемпионате Германии «Аугсбург» набрал 29 очков, занимая промежуточное 13 место в турнирной таблице. У хозяев грядущей встречи восемь побед и пять ничьих, при 13-ти поражениях.

В прошлом туре Бундеслиги «Аугсбург» проиграл в гостях «Фрайбургу» (0:2), а перед этим отметился домашней победой над «Боруссией» Менхенгладбах (3:1). В 13-ти домашних поединках хозяева проиграли шесть раз (четыре победы и три ничьи).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 11 место в рейтинге Бундеслиги, набрав на один зачетный пункт больше, нежели его предстоящий соперник (30 очков). В двух последних турах чемпионата Германии команда очков не набирала, последовательно проиграв «Майнцу» (1:2) и «Штутгарту» (0:2).

По ходу текущей кампании «деревенские» одержали восемь побед, три из которых, они оформили в гостевых поединках. Еще в шести матчах команда делила очки соперниками, и 12 встреч им проиграла.

Статистика

«Аугсбург» проиграл 5 прошлых домашних матчей против «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» не побеждал в 5 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

В трех последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. В очных встречах «Аугсбург» и «Хоффенхайм» стабильно забивают три и больше голов, а надежной защитой хозяева и гости похвастаться сейчас не могут.