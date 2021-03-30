«Реал» Мадрид – «Эйбар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:02

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 29-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Эйбар», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Реал» Мадрид

«Реал», занимающий третье место в турнирной таблице Ла Лиги, одержал три победы в пяти прошлых турах. В этой серии «сливочные» обыграли «Сельту» (3:1), «Эльче» (2:1) и «Вальядолид» (1:0), а также сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

В 13 домашних поединках чемпионата «Реал» уступил трижды, одержал девять побед и один раз сыграл вничью. На своем поле команда Зинедина Зидана пропустила всего девять голов, забив 23 мяча.

«Эйбар»

«Эйбар» находится в зоне вылета, базируясь на 18-м месте рейтинга чемпионата. В активе команды четыре победы и 11 ничейных матчей, при 13-ти поражениях. Серия без побед «оружейников» длиться 11 туров кряду – последнюю викторию команда взяла 3 января 2021 года в домашней игре против «Гранады» (2:0).

В 14 гостевых поединках «Эйбар» уступил шесть раз, забив 14 голов, при 16 пропущенных мячах. В последнем туре лиги команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.309

Ничья – 5.810

Победит «Эйбар» — 11.150

Статистика

«Реал» выиграл 16 из 20 прошлых матчей в чемпионате Испании

«Эйбар» не побеждал в 11 предыдущих встречах Ла Лиги

В 5 прошлых матчах «Эйбара» в Ла Лиге сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Три прошлых матча против соперника «Реал» выиграл с преимуществом в два гола и больше. Разместить ставку на победу хозяев с форой (-1,5) гола букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.020.