Германия – Северная Македония: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Германия — Северная Македония, который состоится 31 марта 2021 года.

Германия

Немецкая сборная добилась максимального результата и сейчас лидирует в группе, однако команде пришлось достаточно сложно, особенно в последнем матче с Румынией. Подопечные Лева выглядят достаточно уверенно и следующий матч они обязаны выигрывать, если хотят обеспечить себе комфортное преимущество в группе.

25 марта Германия уверенно обыграла Исландию (3:0), а 28 числа минимально обыграла Румынию (1:0) в сложном матче, где интрига сохранялась до последних секунд.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии считается крепкой командой, которая делает упор на физические кондиции игроков. Против этой сборной очень тяжело выигрывать единоборства, но коллективу не хватает ярких лидеров. В первых двух матчах команда набрала три очка и продолжает борьбу за выход на ЧМ -2022.

25 марта сборная Северной Македонии на выезде уступила в один мяч Румынии (2:3), а уже 28 марта крупно обыграла Лихтенштейн (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.11

Ничья – 10

Победит Северная Македония – 20

Статистика

Германия проиграла всего один матч из десяти последних

Северная Македония выиграла только два матча из последних десяти встреч

Германия забивает 15 матчей подряд на своем поле

Семь из десяти выездных матчей Северной Македонии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз