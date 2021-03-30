Босния и Герцеговина – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Босния и Герцеговина — Франция, который состоится 31 марта 2021 года.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина немного сдала свои позиции по сравнению со своей игрой несколько лет назад. Однако команда остается серьезным соперником для любой команды и не дает себя обыграть, не приложив больших усилий. Матч против Франции покажет, насколько хозяева нынешнего поединка готовы бороться за попадание на ЧМ -2022.

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла единственный матч в отборе, который закончила ничейным результатом со сборной Финляндии (2:2).

Франция

Франция после осечки в первом матче смогла одержать победу во втором туре и сейчас чувствует себя более уверенно перед важным матчем с Боснией и Герцеговиной. Чемпионы Мира 2018 года являются главными фаворитами группы, и следующий матч будет важным с точки зрения борьбы за первое место.

24 марта сборная Франции сыграла вничью с Украиной (1:1), а 28 числа на выезде оказалась сильнее сборной Казахстана (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 11.5

Ничья – 4.6

Победит Франция – 1.36

Статистика

Босния и Герцеговина не может выиграть 10 матчей подряд

Франция проиграла всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести выездных матчей Франции закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Босния и Герцеговина не смогла обыграть Францию ни одного раз в последних четырех матчах между командами

Прогноз

Поставить на победу Франции с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.14. Подопечные Дидье Дешама не могут терять очки в этом матче, иначе команда может потерять свою лидирующую позицию в группе, к тому же французы гораздо сильнее индивидуально, чем хозяева.