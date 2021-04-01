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«Лацио» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 09:10

«Лацио»

Набрав 49 очков, «Лацио» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В двух прошлых турах лиги клуб из Рима набрал максимум очков, обыграв «Удинезе» (1:0) и «Кротоне» (3:2).

В 13 домашних матчах лиги «орлы» одержали восемь побед, забив 21 гол. Еще в двух встречах на своем поле «Лацио» делил очки с соперниками, и трижды проиграл, пропустив в общей сложности 16 мячей.

«Специя»

«Специя» по итогам 28 сыгранных туров набрала 29 очков. Эти результаты позволяют команде базироваться на 15 месте турнирной таблицы с дистанцией в восемь очков от зоны вылета. В последнем туре лиги клуб одержал седьмую победу в сезоне, обыграв дома «Кальяри» (2:1).

До этого «Специя» не могла победить на протяжении пяти туров (две ничьи и три поражения). Три прошлых гостевых матча в чемпионате команда проиграла «Аталанте» (1:3), «Ювентусу» (0:3) и «Фиорентине» (0:3), пропуская по три гола.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» — 1.411
  • Ничья – 5.010
  • Победит «Специя» — 8.460

Статистика

  • «Лацио» выиграл 7 домашних матчей подряд в чемпионате
  • В 12 из 13 последних гостевых матчах «Специи» сыграл исход ТБ(2,5)
  • «Лацио» выиграл обе очных встречи против «Специи»

Прогноз

«Лацио» отлично проводит домашние матчи, стабильно побеждая на своем поле. «Специя» провалила последние игры в гостях, пропуская в них по три мяча. Сыграть ставку на победу «Лацио» с форой (-1,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.250.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Лацио выиграет этот матч
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