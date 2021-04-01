«Лацио» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Лацио»
Набрав 49 очков, «Лацио» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В двух прошлых турах лиги клуб из Рима набрал максимум очков, обыграв «Удинезе» (1:0) и «Кротоне» (3:2).
В 13 домашних матчах лиги «орлы» одержали восемь побед, забив 21 гол. Еще в двух встречах на своем поле «Лацио» делил очки с соперниками, и трижды проиграл, пропустив в общей сложности 16 мячей.
«Специя»
«Специя» по итогам 28 сыгранных туров набрала 29 очков. Эти результаты позволяют команде базироваться на 15 месте турнирной таблицы с дистанцией в восемь очков от зоны вылета. В последнем туре лиги клуб одержал седьмую победу в сезоне, обыграв дома «Кальяри» (2:1).
До этого «Специя» не могла победить на протяжении пяти туров (две ничьи и три поражения). Три прошлых гостевых матча в чемпионате команда проиграла «Аталанте» (1:3), «Ювентусу» (0:3) и «Фиорентине» (0:3), пропуская по три гола.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.411
- Ничья – 5.010
- Победит «Специя» — 8.460
Статистика
- «Лацио» выиграл 7 домашних матчей подряд в чемпионате
- В 12 из 13 последних гостевых матчах «Специи» сыграл исход ТБ(2,5)
- «Лацио» выиграл обе очных встречи против «Специи»
Прогноз
«Лацио» отлично проводит домашние матчи, стабильно побеждая на своем поле. «Специя» провалила последние игры в гостях, пропуская в них по три мяча. Сыграть ставку на победу «Лацио» с форой (-1,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.250.