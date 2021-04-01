«Лацио» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:10

«Лацио»

Набрав 49 очков, «Лацио» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В двух прошлых турах лиги клуб из Рима набрал максимум очков, обыграв «Удинезе» (1:0) и «Кротоне» (3:2).

В 13 домашних матчах лиги «орлы» одержали восемь побед, забив 21 гол. Еще в двух встречах на своем поле «Лацио» делил очки с соперниками, и трижды проиграл, пропустив в общей сложности 16 мячей.

«Специя»

«Специя» по итогам 28 сыгранных туров набрала 29 очков. Эти результаты позволяют команде базироваться на 15 месте турнирной таблицы с дистанцией в восемь очков от зоны вылета. В последнем туре лиги клуб одержал седьмую победу в сезоне, обыграв дома «Кальяри» (2:1).

До этого «Специя» не могла победить на протяжении пяти туров (две ничьи и три поражения). Три прошлых гостевых матча в чемпионате команда проиграла «Аталанте» (1:3), «Ювентусу» (0:3) и «Фиорентине» (0:3), пропуская по три гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.411

Ничья – 5.010

Победит «Специя» — 8.460

Статистика

«Лацио» выиграл 7 домашних матчей подряд в чемпионате

В 12 из 13 последних гостевых матчах «Специи» сыграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Лацио» выиграл обе очных встречи против «Специи»

Прогноз

«Лацио» отлично проводит домашние матчи, стабильно побеждая на своем поле. «Специя» провалила последние игры в гостях, пропуская в них по три мяча. Сыграть ставку на победу «Лацио» с форой (-1,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.250.