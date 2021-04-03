«Краснодару» пора искать нового тренера. «Ахмат» разгромил футболистов Мусаева 5:0

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сегодня, 21:34

Галицкому пригодится принцип «ничего личного – только бизнес».

Тренер не должен быть знакомым Галицкого

Мусаева владелец «Краснодара» знал, ведь Мурад Олегович работает в клубе с 2005-го. Шалимов тоже работал со вторым составом, общался с Галицким, были хорошо знакомы. И этот метод явно не работает. Вряд ли всё настолько запущенно, что Сергей Николаевич диктует состав или учит специалистов тренировать. Но как раз к профессиональному уровню менеджеров есть вопросы.

Терпеливые фанаты «Краснодара» провожали команду после 0:5 свистом – Мусаев утомил публику поражениями. И Шалимов не был наставником уровня Лиги чемпионов или чемпионства в РПЛ . В «Химках» и «Ахмате» Игорь Михайлович отработал хуже, чем после него справились Черевченко и Талалаев. Мусаев тоже вряд ли сейчас найдет себе работу в клубе того же уровню. Кто был до этого?

Раньше работал Кононов – белорус заслужил репутацию не волевого наставника. Еще раньше в команде почти три года провел Муслин. И не обошлось без внутренних скандалов. Опять же, серб не был, как и Ташуев до него, тренером-чемпионом. Не умеют выбрать того, кто поведет за собой весь клуб. Те, кто есть в наличии, не справились.

А ведь истории амбициозного «Краснодара» немало лет – третьими были еще 6 лет назад. За это время и «Спартак», и «Локомотив» успели выиграть по титулу.

Нужен самостоятельный, опытный наставник

Хоть камни с неба – плохая концепция. Хашиг заявлял, что Мусаев останется, даже если проиграет все матчи до конца сезона. Но какой смысл в лидере, который не использует паузу на матчи сборных, чтобы изучить «Ахмат»? Хотя бы ничья с голами – уже заявка на отсутствие безвольности. Но пять мячей дома – диагноз для отношения игроков к фанатам и клубу.

Мусаев для них не авторитетный наставник, чтобы играть иначе. В Кубке России, напомним, «Краснодар» вылетел от «Сочи». В чемпионате его разнес «Спартак» — 6:1. В Лиге Европы «Динамо» из Загреба играло в футбол другого уровня. И дело не во вратарских ошибках в первом поединке. Хорваты готовы выбить «Тоттенхэм» из еврокубков, а «быки» вышли проиграть.

Конечно же, проблема тренерская, ведь слабое место – организация обороны. Об этом говорят годами после ухода Гранквиста. Со шведом хотя бы в матчах, где сам Андреас играл круто, не было серьезных проблем. Мартынович не справляется, Кайо и Сорокин – тоже. А Жиго перехватили хитрые москвичи.

Не исключено, что Галицкий – второй Федун

В футбольном плане, конечно же. Как предприниматели в разных весовых категориях, ритейл – бизнес, нефть и газ – политика. Но в остальном видим примеры классических советско-российских мужчин среднего возраста, что любят футбол, отдали неприлично много денег клубам, которые собирают людей на трибунах и могут играть красиво. Но часто доверяются не тем, кто сделает всё «под ключ».

На основании вложений в академию и умения выстраивать логические цепочки Галицкого выделяли и не смешивали с Миллером, Гинером или Федуном. Но разве не все они упрямые? Причем себе же во вред. У Мусаева были отрезки, где держался на волоске. Более решительный владелец клуба нашел бы иностранца с чемпионскими амбициями, а здесь медлят.

«Краснодар» так консервативен в вопросе тренерской работы, что фанаты сейчас говорили о возвращении Фоменко. Но Олег Петрович сейчас в «Сочи» на своем месте помощника, его назначение главным такой же бессмысленный ход, как ставка на неудачливого Ганчаренко. Если Галицкий такой же невезучий при выборе наставников, как Федун – эта музыка будет вечной.

В России нет готового наставника-чемпиона

Ни Ганчаренко, ни Федотов, ни Бердыев, ни Карпин, ни Семин не смогут перестроить весь клуб «Краснодар». Похоже, нужна связка сильного менеджера с классным, скорее всего, иностранным тренером. Необязательно именитым, скорее голодным и готовым к чемпионству. Ведь если «Краснодар» не штурмует вершину – теряется смысл в академии. Задерживаться в клубе парни с талантом Сафонова начнут, если увидят турнирный резон.

С деньгами всё понятно – Галицкий выбрал линию, которой держится. Не переплачивает, поскольку считает, что «Краснодар» — бесплатный университет. Но из заведения убегут студенты, если продолжится серия футбольных унижений. «Быки» только в этом сезоне горели 3:1, 4:0, 5:0 и 6:1. Не каждая психика спортсмена выдержит такую частоту показательных поражений. Особенно если главный тренер явно не тонкий психолог, что успокоит и восстановит уверенность.

«Краснодар» давно смотрится обреченно, хотя и выдал в конце прошлого года удачную серию. Но снова – победы над теми, кто позволил. «Ренн» не забил, «Ротор» и «Локомотив» привезли голы сами себе. Но нельзя быть высоко в РПЛ и зайти в полуфинал Лиги Европы, если ждешь осечки соперника.

Перезагрузка запоздала, но команда сильная

У них есть деньги, значит, через год могут быть первыми. Но надо перестать жаловаться. В РПЛ больше другого клуба, чтобы ему столько раз желали успехов. У остальных есть враги, а у «быков» их нет. Поэтому им всё записывают в плюс – стадион, академию, прогресс молодежи, удачные трансферы, умение не тратить лишние деньги, выходы в плей-офф еврокубков, дебют в ЛЧ .

Но будущая бывшая жена Мамаева и Широков не врали – у команды нет характера. Надо найти тренера, который обеспечит настрой, изменив подход, состав или тактику. Стереотип об атакующем футболе сформировали, а где голы? «Краснодар» — не российская «Аталанта». Это в Бергамо одна из самых результативных команд Европы. У «быков» нет командной работы, как у «Интера» или «Манчестер Сити» — еще две банды, что забили больше 60 голов в топ-5.

У «горожан» из Краснодара средняя результативность – 1.83, пропускают по 1.46 мячей, идут на десятой строчке, а сегодня проиграли 0:5. Нужен спортивный директор, главный тренер и удачная селекция. Попутно – работа с медицинской службой и агентами игроков. Не только Мусаев виноват (он фанат клуба, местный парень), но развалились под его руководством. В 2021-м году «Краснодар» сыграл 8 матчей, проиграл 6 из них, в том числе, с разницей 6:1 и 5:0.