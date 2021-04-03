Безумные отставки тренеров. Уходы из-за частых побед, розыгрыша и супружеской измены

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сегодня, 19:00

Румынские футбольные страсти напомнили о необычных увольнениях.

В Румынии увольняют из-за побед

На днях сразу двух тренеров третьего румынского дивизиона отправили в отставку по экстравагантным причинам. Свой пост покинул наставник команды «Индустрия Гальда де Жос». Стефан Фогороси прочитал в сети, что его уволили после трех поражений подряд. Оказалось, что руководство клуба так пошутило 1 апреля. Суровый на вид немолодой тренер не оценил юмор и сам подал в отставку.

Но еще смешнее повод для расставания нашелся в той же третьей лиге Румынии. Усатый наставник Мариуш Паска услышал упрек от руководства, поскольку вывел команду на первое место. Понятно, что у клуба «Залау» нет денег для выступления во второй лиге, но разве это повод для увольнения главного тренера? Знаем лигу, где откатали бы парочку странных матчей, торгуя первым место, а не наказывали человека за победы. Но румынский футбол живет по своим особым правилам.

Отправили в отставку за шовинизм

Что можно было вчера – будет нельзя завтра. Но забавляет, когда вытаскивают на свет истории из далекого прошлого в пору, когда не было интернета, и начинают устраивать показательную порку умершим людям за стереотипы их времени. Например, правозащитник Мартин Лютер Кинг стабильно изменял жене – в США предлагают пересмотреть к нему отношение в XXI веке.

Впрочем, всему находился предел и в XX веке. Когда Макс Меркель – тренер «Атлетико», позволил шовинистическое высказывание, то его уволили, невзирая на победы в Кубке и в Примере. Немец заявил, что Испания была бы прекрасной страной, будь в ней меньше испанцев. Меркель любил жестко шутить, ведь говорил, что лучшее, что есть в Гельзенкирхене – автобан на Мюнхен. К слову, у темнокожего тренера Иффи Онуоры была похожая история в Эфиопии. Его выгнали после фразы, что перед началом тренировок выгнал с поля коз и коров – африканцы обиделись. Множество известных актеров старого «Голливуда» были расистами, не скрывали этого. Уолт Дисней поначалу был фанатом Гитлера, как и многие его коллеги по цеху

Имитация поцелуя и измена жене

В Аргентине Каниджа и Марадона целовались в губы на поле, празднуя голы, поэтому странно смотрится увольнение одного из наставников «Бока Хуниорс» Виктора Карвелли. Тренер сымитировал поцелуй в губы с молодым игроком после гола. В клубе, где играл Марадона, не оценили шутку и наставник ушел в отставку. Но есть еще одна история, связанная с поцелуями, только в этом случае ни о каких внутренних шутках речь не шла, поскольку в деле были секс и измены замужних людей.

Как помнит Уэйн Бридж по роману его подруги с Джоном Терри, в Англии порой разгораются латинские страсти. В 1977-м Томми Дохерти – легенда английской лиги и шотландского футбола, пятый год работал с МЮ . После четвертого места спустились в район восьмого, но причиной отставки стали не результаты, а измена Томмии с женой физиотерапевта клуба Лори Брауна. Пуританское общество возмутилось, что женатый «Док» спал с чужой супругой, отправили его в отставку. Кстати, тот роман тренера МЮ и Мэри Браун завершился свадьбой и рождением двоих детей.

Разбитое стекло в ЛЧ и поддержка трибун

Еще три истории отставок связаны с эмоциями. Людям, которые видели в деле Петреску на бровке в РПЛ , не нужно рассказывать, какими буйными могут быть румынские тренеры. И Мирча Луческу кидал знаменитую шапку на землю в приступе гнева на арбитров и их начальство, работая в «Шахтере». Но эмоции наставников можно воспринимать по-разному. Дикость Клоппа или Конте стали их фишкой. А тому же Тедеско надо научиться держать себя в руках, ведь не сказать, что его действия помогают команде.

Вот и румынский наставник «Клужа» Сорин Кирцу не сдержался – разбил ногами стекло около скамейки запасных в матче ЛЧ против «Базеля», когда уступил 0:1 на «Санкт-Якоб Парк». Дело было в 2010-м и наставника уволили из-за припадка гнева, что повлиял на «имидж и ценности „Клужа“». А украинский тренер Павлов после многолетней работы в «Ильичевце» из Мариуполя был отправлен в отставку, когда процитировал трибуны, назвавшие судью на букву «п». Обратный пример отставки, связанной с фанатами – аргентинец Рубен Романо, работая в Мексике, показал средний палец поклонникам своего же клуба «Сантос Лагуна». В 2021-м Конте, показав средний палец Аньелли, остался на работе.

Дикпик Виктора Санчеса из «Малаги»

Популярной практикой воровства приватных данных давно стоило заняться правоохранителям вместо всяких глупостей. Но хакеры никого не волнуют, пока собирают базы данных для специальных служб, а их работу используют в политических и других играх. Так что публичным людям надо внимательно охранять свои гаджеты. И российским фанатам не нужно об этом напоминать после истории Дзюбы. Так ведь было классическое воровство, а не публикация видео самим Артемом.

Аккаунт наставника «Малаги» Санчеса тоже взломали, украли интимное видео и требовали 20 тысяч евро, чтобы его не публиковать. Стоило обратиться в полицию и заплатить, чтобы поймать воров? Возможно, но Виктор поступил иначе. Его интимное видео поселилось в Сети, а «Малага» использовала повод для увольнения наставника. Играли тогда плохо, часто теряли очки в Сегунде, а привязали «репутацию» клуба. Был бы полезным, как Дзюба – оставили. Но всем звездам футбола урок – лучше не снимать хоумвидео, а если очень хочется, то надо уметь защищать свои данные.

Были еще примеры увольнения за алкоголизм, но это вряд ли можно назвать необычной причиной. Как и отправку наставника на все четыре стороны спустя короткое время работы в клубе – бывает, руководство ошиблось, или тренеру что-то не понравилось, или игроки протестовали против конкретного человека, как футболисты «Лидса» против Брайана Клафа. А с вредными привычками все еще проще – их редко кому из тренеров долго прощали.

Когда наставник «Гамбурга» Бранко Зебец, известный пристрастием к алкоголю, упал со скамейки в Дортмунде, руководство лидера чемпионата Германии не выдержало. Уволили знаменитого хорвата, который выигрывал с «Баварией» и «Гамбургом» Бундеслигу, а с «Динамо» Загреб играл в еврокубковом финале. Сейчас сложно найти на высоком уровне тренера-алкоголика – слишком большие ставки, вредная привычка помешает. Зато в новое время тренерам точно не стоит пересылать в социальных сетях домашнее видео, нельзя никаким образом оскорблять представителей другой расы, или цитировать оценки арбитров с трибун.

Хотя и сейчас при желании можно найти безумный повод для расставания, вроде выхода на первое место или глупого первоапрельского розыгрыша.