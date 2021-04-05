«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 06 апреля 2021 года.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы на данный момент является одним из главных претендентов нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов, и к этому поединку подходит как абсолютный фаворит противостояния. В АПЛ коллектив уже обеспечил себе чемпионство, а это значит, что можно полностью сфокусироваться на еврокубках. Примечательно, что на прошлой стадии турнира «горожане» одолели другой одноименный клуб из Германии – «Боруссию» Менхенгладбах.

«Манчестер Сити» сыграл свой последний матч третьего апреля, где на выезде обыграл «Лестер» (2:0), а до этого в кубке был обыгран с тем же счетом «Эвертон» (20.03.2021).

«Боруссия» Дортмунд

Немецкая команда не самым лучшим образом выступила в чемпионате своей страны и поэтому постарается напомнить о себе в Лиге Чемпионов. Несмотря на высокий статус их соперника, коллектив имеет несколько «джокеров в рукаве», одним из которых является главная звезда команды – Э. Холланд. В первом матче на поле соперника, от клуба требуется достойно выступить, чтобы перевести игру в ответный поединок.

03 апреля «Боруссия» Дортмунд уступила на своем поле «Айнтрахту» (1:2), а перед играми сборных, 20 марта сыграла вничью с «Кельном» (2:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.38

Ничья – 5.28

Победит «Боруссия» Дортмунд – 8.45

Статистика

«Манчестер Сити» оставляет свои ворота в неприкосновенности уже четыре встречи

Последние три матча английской команды закончились три раза их победой со счетом (2:0)

За последние пять матчей во всех турнирах, немецкая команда смогла выиграть только одну

Последние четыре встречи команд заканчивались исходом ТМ 2.5 в основное время поединка

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Английский клуб находится в потрясающей форме, и на своем стадионе команда будет оказывать давление на соперника с первых минут, что в итоге приведет к уверенной победе.