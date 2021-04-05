«Реал» Мадрид – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль», который состоится 06 апреля 2021 года.

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» в последнее время нашел свою игру, и команда несколько матчей идет без поражений. Складывается ощущение, что магия Зинедина Зидана возвращается в Мадрид в очередной раз. Команда показывает интересный футбол и уже вплотную приблизилась к «Атлетико» в гонке за чемпионство в Испании. Матчи с «Ливерпулем» станут показательными для руководства и болельщиков «сливочных», насколько команда готова сражаться за все трофеи.

«Реал» Мадрид выиграл третьего апреля на своем поле у «Эйбара», а 20 марта оказался сильнее «Сельты» на выезде (1:3).

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа после ужасного отрезка в чемпионате Англии, наконец-то нашли свою игру и сейчас снова возвращают себе статус «грозной силы». Команда на прошлой стадии Лиги Чемпионов смогла одолеть «РБ Лейпциг» и теперь готова побороться за выход в полуфинал. Матч будет интересен как для начинающих любителей футбола, так и для опытных болельщиков, которые не раз уже видели встречу этих двух легендарных клубов.

03 апреля «Ливерпуль» крупно обыграл на выезде «Арсенал» (3:0), а 15 марта провел матч с «Вулверхэмптоном», который также закончился победой «красных» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.76

Ничья – 3.55

Победит «Ливерпуль» – 2.61

Статистика

«Ливерпуль» не пропустил ни одного гола в последних четырех матчах на выезде

«Реал» Мадрид идет без поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Последние три игры между коллективами закончились победами испанского клуба

Четыре из последних пяти матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.76. Команда Зидана на ключевых стадиях Лиги Чемпионов успешно выступает на своем поле, поэтому можно предположить, что минимальную победу они одержать сумеют.