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«Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины»

16 апреля 2021, 19:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

После вынесения КДК РФС решений по матчу «Локомотив» — «Спартак» (2:0) «красно-белые» вновь подготовили материалы касательно посещения судейской начальником «железнодорожников» Станиславом Сухиной.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что «Спартак» направил в РФС ещё два письма с просьбой обратить внимание КДК на слова главного судьи матча Кирилла Левникова и его ассистентов.

Бригада арбитров написала в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую однократно. Однако начальник «Локомотива» заходил в судейскую четырежды: три раза до матча, один — после.

Источник утверждает, что «Спартак» просит инициировать проверку судей. Если вина арбитров будет доказана, то их могут отстранить от футбола на срок от 6 месяцев.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Инсаров (раскрыть)
17 апреля в 17:12, ред.
Я обладаю определённым жизненным опытом, чтобы решать проблемы не скандалом и и не нытьём. Для этого нужно иметь определённые знания и навыки. А также мужской характер. Видно из перечисленного чего-то у Гинера и Федуна не хватает.
Инсаров
Инсаров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 17:06, ред.
Очень жаль, что вы не понимаете, что прав был Гинер. Тысячу раз прав, как прав сейчас и Федун. Кстати, "Тедеску" пишется с заглавной буквы. Не следует уподобляться "безголовым писунам", которых на сайте развелось до ... (очень много).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Инсаров (раскрыть)
17 апреля в 14:21
Это не сопли и не слезы, это наезд, причём агрессивный. Он за это получал и не один раз, а Федун вместо себя тедеску шлёт.
Инсаров
Инсаров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 12:41, ред.
Про стоны и сопли Гинера...
2016 год. Гинер "наехал" на руководившего тогда судейским департаментом РФС В. Иванова. "... Передаю огромный привет господину Иванову. Мне кажется, что его отец, покойный Валентин Козьмич, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее в российском судействе"...
2017 год. Гинер атаковал Андрея Будогосского, возглавившего департамент судейства. "... Понимаю, когда оплошности допускают молодые арбитры... Но что происходит с опытными судьями (речь о Вилкове), которые абсолютно безнаказанны? Очевидно, что Будогосский ими не управляет"...
2019 год. Судейство Казарцева вызвало бурю эмоций у Гинера. "...Господин Егоров - конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это настоящий беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем"...
2019 год. Гинера отстранили от футбола до весны. После решения он сказал, что сможет доказать взятки Егорова в суде.
Риланд
Риланд ответ andromend (раскрыть)
17 апреля в 11:04
Так пусть и остальные отстаивают свои права
Риланд
Риланд
17 апреля в 11:02, ред.
Надо нагибать всю эту шушеру. Федун, ты платишь деньги в РФС на которые чинуши и судьи кормят свои семьи. Пусть ответят за каждую копейку
dеigandre
dеigandre ответ makkie (раскрыть)
17 апреля в 09:01
    dеigandre
    dеigandre ответ makkie (раскрыть)
    17 апреля в 08:59
    Соболеву не дали 100% желтую в матче с Ростовом, чтобы он сыграл в дерби-это Спартак и вас устраивает?

    (Уверен, что сольетесь и не ответите)
    dеigandre
    dеigandre ответ POL7173 (раскрыть)
    17 апреля в 08:58, ред.
    Хотим. И в первую очередь болельщикам Локо интересно, почему Соболеву в матче с Ростовом не дали 100% желтую и сохранили его на дерби?
    Почему Спартак это не обжаловал? Или Спартак сам купил такое решение???
    protest58us
    protest58us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 апреля в 04:50, ред.
    Скоро окажется, что Левников в 18 лет переспал с фанаткой Локомотива, и судил он этот матч в день годовщины этого события, что повлияло на качество судейства в матче
    Grabovsky
    Grabovsky
    17 апреля в 02:00
    Можно поздравить Спартак с первым местом по письмам.
    Grabovsky
    Grabovsky ответ Некакойшенко (раскрыть)
    17 апреля в 01:55
    Перейди уже с ddr2 на ddr5. И винду поставь нормальную
    Пепс
    Пепс
    17 апреля в 01:14
    Мясо жжёт)))))))) Сухину на горчишник!!!!!)))))) хе хе хе.... Папкорн сижу мну)))))
    andromend
    andromend ответ POL7173 (раскрыть)
    17 апреля в 01:06
    Никто не против честной игры,только вот что настораживает.У Спартака почему то обострение к справедливости возникает только после его влета на поле,причем даже если поражение вполне заслуженное.Как то лицемерием попахивает в стане таких борцунов.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 апреля в 23:35
    Три раза Сухину в магазин посылали, не хватало все время.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    16 апреля в 23:27
    Росфутбол станет чище, если Спартак пойдет до конца. Пора закрывать эту лавочку по интересам, по понятиям.
    Закон должен стоять на первом месте, спортивный принцип. Неприятны комментарии некоторых болел клуба Гинера, всеми вибрами души выражающие поддержку Сухине и Ко.
    номер 12
    номер 12 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    16 апреля в 23:10
    по-моему, оно как раз не взаимное)
    POL7173
    POL7173
    16 апреля в 22:54, ред.
    ИМХО.
    Без возражений, не будет изменений. Если молчать в трубочку, то сегодня Спартак, завтра ЦСКА, потом Динамо, далее по списку. Разве болельщики других команд не хотят, чтобы их судили по правилам, а не по админ ресурсу ( понятиям).
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Некакойшенко (раскрыть)
    16 апреля в 22:53
    .
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    16 апреля в 22:46
    В болоте средь слепых кротов
    В отчаянье слышу грустный стон
    Крот затерялся средь коров
    А суслик зрячий, чемпион ............
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 апреля в 22:24
    В том то и дело, что ВЗРОСЛЫХ людей много, и ещё больше НЕ СЛЕПЫХ, которые видят вокруг и не ведуться на "соловьиные" песни, что белое это черноё и наоборот.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 апреля в 22:05
    цска в матче с Тамбовом дали пробить 3 пенальти.
    Спартаку с Локо не дали ни одного из трёх спорных ситуаций, в которых было две руки в штрафной соперника.
    Объяснения от ЭСК - это фарс!

    Радуйтесь, что вам дают бить пенальти.
    Пока очередной Егоров не взбесит Гинера 😆
    Николай 86
    Николай 86
    16 апреля в 21:40
    Особенно забавно читать "праведный" гнев фанов красно-синих, которым судья в этом же туре дал 3 пенальти против тамбова за игрой рукой.
    Видимо по классике, "вы не понимаете, это другое" ))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    16 апреля в 21:35
    Вот и началась война компроматов, кляузничество, доносы, сплетни, вой , нытьё, оскорбления, взаимные упрёки...Фу....
    POL7173
    POL7173 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 апреля в 21:13, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ POL7173 (раскрыть)
      16 апреля в 21:10
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
        16 апреля в 21:06
        Про "руки в штрафной" уже столько говорено переговорено, что даже неудобно повторять. Даже англичанин и то сказал, что там ничего не было. Я так понял, что пример Федуна оказался заразителен. Пора сниматься. При такой реакции на поражения и поискам врагов, репутация Спартака рухнет и останутся только КБ. Мы же взрослые люди и должны понимать, что футбол это игра, в ней много случайностей и проигрыш Спартака во многом случайный, но нельзя так себя возбуждать и подогревать. СПАРТАК ПРОИГРАЛ НЕ ИЗ-ЗА СУДЕЙ, ОДНОЗНАЧНО.
        POL7173
        POL7173 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        16 апреля в 21:05
        А если бы в матче с Тамбовом, ЦСКА три пенальти не поставили, и вы, проиграли? Начальник команды Тамбова, перед матчем был три раза в судейской до начала матча. А все судейские эксперты повторяли бы, пенальти не было. Ты бы тихо это пережил, и писал, что судейство идеальное, итог матча справедлив. Сомневаюсь, однако.
        Шуnя771
        Шуnя771
        16 апреля в 21:05
        Итог...?
        Рязань 062
        Рязань 062
        16 апреля в 21:01
        после всего этого, ждем свистков в пользу спартака. ну а сухину нужно выгнать из локомотива. давно идут разговоры о его лобировании результатов локомотива.
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