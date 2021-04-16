«Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины»

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16 апреля 2021, 19:29

После вынесения КДК РФС решений по матчу «Локомотив» — «Спартак» (2:0) «красно-белые» вновь подготовили материалы касательно посещения судейской начальником «железнодорожников» Станиславом Сухиной.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что «Спартак» направил в РФС ещё два письма с просьбой обратить внимание КДК на слова главного судьи матча Кирилла Левникова и его ассистентов.

Бригада арбитров написала в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую однократно. Однако начальник «Локомотива» заходил в судейскую четырежды: три раза до матча, один — после.

Источник утверждает, что «Спартак» просит инициировать проверку судей. Если вина арбитров будет доказана, то их могут отстранить от футбола на срок от 6 месяцев.