Моуриньо претендует на пост главного тренера «Селтика»

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21 апреля 2021, 05:04

, отправленный в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в «Селтике».

Согласно источнику, португальский специалист является одним из кандидатов на должность наставника шотландской команды.

Однако главным претендентом на этот пост СМИ называют бывшего главного тренера «Борнмута» .

Напомним, после ухода из «Тоттенхэма» Моуриньо отметил, что не нуждается в перерыве и готов вернуться к работе.