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Моуриньо претендует на пост главного тренера «Селтика»

21 апреля 2021, 05:04

Жозе Моуриньо, отправленный в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в «Селтике».

Согласно источнику, португальский специалист является одним из кандидатов на должность наставника шотландской команды.

Однако главным претендентом на этот пост СМИ называют бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау.

Напомним, после ухода из «Тоттенхэма» Моуриньо отметил, что не нуждается в перерыве и готов вернуться к работе.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 апреля в 11:50
успеха самобытному тренеру !
Alhunah
Alhunah
21 апреля в 11:18
Федун ты где?
galem72
galem72
21 апреля в 11:13
Может, жазине лучше на матч в пару к губеру. Вместе они составят уникальный самовлюблённый околофутбольный дуэт.
sihafazatron
sihafazatron
21 апреля в 09:34
сообщается, что моуриньо готов бесплатно работать в селтике, только есть одно условие: в контракте должна быть сумма отступных не меньше 50 млн $
Van Vanovich
Van Vanovich
21 апреля в 08:49
А разве у Селтика есть огромные отступные для Маура?))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 апреля в 08:48
Лучшие клубы в ТОП-лигах его не хотят, низшие клубы в этих лигах - он не хочет. Остаются сильнейшие клубы во второсортных лигах. Арифметика простая.
нечитайло
нечитайло
21 апреля в 08:46
Это прогресс
shur
shur
21 апреля в 08:08
...вниз по наклонной, шотландцы по определению ненавидят англичан, прийдётся
перестраиваться и не напоминать об овсянке,Сэр...............!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 апреля в 07:59
Кого может убедить "Самовлюбленный"?
Elliada
Elliada
21 апреля в 07:51
Закат карьеры. Дальше только выступать по телевизору "экспертом"
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 07:47
Там и без хорошего тренера место в чемпионате будет не ниже второго.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 07:13
Эта команда для него,среди соперников один Рейнджерс
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
21 апреля в 06:54
вот это новость
ДСА
ДСА
21 апреля в 05:23
Серебряные медали чемпионата ему будут обеспечены.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 05:15
Всё ниже и ниже скоро до спартака лойдёт.
Comentarios
Comentarios
21 апреля в 05:08
Про Спартак вроде слухи ходили..
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 05:06
Отдохнул бы чуть
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