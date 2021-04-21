Моуриньо претендует на пост главного тренера «Селтика»

Жозе Моуриньо, отправленный в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в «Селтике».
Согласно источнику, португальский специалист является одним из кандидатов на должность наставника шотландской команды.
Однако главным претендентом на этот пост СМИ называют бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау.
Напомним, после ухода из «Тоттенхэма» Моуриньо отметил, что не нуждается в перерыве и готов вернуться к работе.
перестраиваться и не напоминать об овсянке,Сэр...............!
перестраиваться и не напоминать об овсянке,Сэр...............!