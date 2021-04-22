«Вест Хем» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 апреля 2021, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Вест Хэм»

Команда проводит отличный сезон и перед началом очередного тура занимает пятое место, уступая лишь по дополнительным характеристикам «Челси». Коллектив борется за самые высокие места и даже имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого коллективу необходимо начать с обязательной победой над «Челси» и продолжать набирать очки в чемпионате

17 апреля «Вест Хем» обидно уступил на выезде «Нюкаслу» (2:3), а 10 числа с тем же счетом оказались сильнее «Лестера» (3:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Англии.

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля борются за место в первой четверке, но также в голове держат и полуфинальный матч с мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов. Команда должна правильно распределить силы, чтобы удачно выступить в обоих поединках, поэтому шансы у «Вест Хэма» определенно будут.

20 апреля «Челси» не смог вырвать победу в матче с «Брайтоном» (0:0), а 17 числа обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в кубке ФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 4.67

Ничья – 3.69

Победит «Челси» – 1.833

Статистика

Четыре последних матча «Вест Хэма» заканчивались тоталом больше 4.5 мячей

«Челси» проиграл два поединка из последних десяти во всех турнирах

В последних четырех матча между «Челси» и «Вест Хэмом» обе команды одержали по две победы

«Челси» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.69. «Вест Хэм» очень сильный в этом сезоне и сможет создать проблемы более именитому сопернику. Игра будет аккуратной и не богатой на голевые моменты.