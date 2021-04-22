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«Вест Хем» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

22 апреля 2021, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Вест Хэм»

Команда проводит отличный сезон и перед началом очередного тура занимает пятое место, уступая лишь по дополнительным характеристикам «Челси». Коллектив борется за самые высокие места и даже имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого коллективу необходимо начать с обязательной победой над «Челси» и продолжать набирать очки в чемпионате

17 апреля «Вест Хем» обидно уступил на выезде «Нюкаслу» (2:3), а 10 числа с тем же счетом оказались сильнее «Лестера» (3:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Англии.

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля борются за место в первой четверке, но также в голове держат и полуфинальный матч с мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов. Команда должна правильно распределить силы, чтобы удачно выступить в обоих поединках, поэтому шансы у «Вест Хэма» определенно будут.

20 апреля «Челси» не смог вырвать победу в матче с «Брайтоном» (0:0), а 17 числа обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в кубке ФА.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 4.67
  • Ничья – 3.69
  • Победит «Челси» – 1.833

Статистика

  • Четыре последних матча «Вест Хэма» заканчивались тоталом больше 4.5 мячей
  • «Челси» проиграл два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • В последних четырех матча между «Челси» и «Вест Хэмом» обе команды одержали по две победы
  • «Челси» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.69. «Вест Хэм» очень сильный в этом сезоне и сможет создать проблемы более именитому сопернику. Игра будет аккуратной и не богатой на голевые моменты.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
22 апреля в 16:33
Возможна ничья в этом матче
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