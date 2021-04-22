«Вест Хем» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси», который состоится 24 апреля 2021 года.
«Вест Хэм»
Команда проводит отличный сезон и перед началом очередного тура занимает пятое место, уступая лишь по дополнительным характеристикам «Челси». Коллектив борется за самые высокие места и даже имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого коллективу необходимо начать с обязательной победой над «Челси» и продолжать набирать очки в чемпионате
17 апреля «Вест Хем» обидно уступил на выезде «Нюкаслу» (2:3), а 10 числа с тем же счетом оказались сильнее «Лестера» (3:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Англии.
«Челси»
Подопечные Томаса Тухеля борются за место в первой четверке, но также в голове держат и полуфинальный матч с мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов. Команда должна правильно распределить силы, чтобы удачно выступить в обоих поединках, поэтому шансы у «Вест Хэма» определенно будут.
20 апреля «Челси» не смог вырвать победу в матче с «Брайтоном» (0:0), а 17 числа обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в кубке ФА.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 4.67
- Ничья – 3.69
- Победит «Челси» – 1.833
Статистика
- Четыре последних матча «Вест Хэма» заканчивались тоталом больше 4.5 мячей
- «Челси» проиграл два поединка из последних десяти во всех турнирах
- В последних четырех матча между «Челси» и «Вест Хэмом» обе команды одержали по две победы
- «Челси» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.69. «Вест Хэм» очень сильный в этом сезоне и сможет создать проблемы более именитому сопернику. Игра будет аккуратной и не богатой на голевые моменты.