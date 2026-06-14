Первые сенсации ЧМ-2026. Футбольные подножки для европейцев

Одна победа в пяти матчах.
Европейцы теряют очки и проигрывают
Пока на ЧМ-2026 невысокая результативность. Неплохо сыграли многие голкиперы. Не все форварды реализовали лучшие моменты, в отличие от автора дубля Балогуна из сборной США. Причины скромной результативности можно искать в гибридных схемах с пятью защитниками, которые применяли победители в первом туре. Также проходит акклиматизация. В Канаде, США и Мексике разные условия для адаптации организмов футболистов. Почти никто не провел весь матч на одном дыхании. Хозяевам из Канады и Мексики тоже было непросто, не все их игроки живут на родине.
Первый вывод: разговоры о слабости ЧМ-2026 из-за расширения турнира не подкреплены фактами. Существует стереотип, что мундиаль – чемпионат Европы, усиленный сборными Аргентины и Бразилии. Отчасти циники правы, в плей-офф обычно много европейских сборных. Но когда есть 48 команд и проведут 104 матча, то самый вкусный футбол скорее встретят в «проходных» поединках, которые мало кто в Европе посмотрит вживую из-за ночного времени старта. Но заявления, что в мире нет интересных команд за пределами Европы, стало вопросом веры для самых упрямых.
Никакие факты не переубедят того, кто не видит дальше собственного носа. А остальные зрители просто наслаждаются сюпризами. Например, сборная Австралии сегодня вышла победить команду Турции тренера Монтеллы, понимая, что Чалханоглу и Гюлер лучше играют в футбол. Но результат матча определяется не количеством ударов, а голами. Австралийцы забили два мяча, а турки не реализовали ни одну из 28 атак с ударами. Глубокая статистика не важна для турнирной таблицы. Сборные США и Австралии возглавили группу, а команды Парагвая и Турции стали аутсайдерами.
Решающим для них будет субботний очный матч. А вот американцы с тренером Почеттино изучат минусы австралийцев, которые играют по схеме «5-4-1». Хозяев турнира могут укрепить свои позиции в группе, но только если голкипер «сокеруз» Патрик Бич не сыграет второй сильный матч. Мундиаль тем и хорош, что там малоизвестные футболисты, вроде Кейлора Наваса из «Леванте», могут изменить судьбу удачными поединками. На ЧМ-2014 костариканец сыграл настолько здорово, что попал в «Реал», где в итоге вытеснил в запас легендарного Икера Касильяса.
Навас выигрывал Лигу чемпионов в основе «Реала». Бич не настолько хорош, но ему всего 22 года. После успехов на ЧМ-2026 высокий вратарь может оказаться в Европе. Многие чванливые зрители не понимают, насколько мундиали важны для разных стран. А когда у скромной сборной толковый тренер, её шансы на сюрприз или сенсацию растут многократно. Команда США с игроками из европейских клубов обычно выступала откровенно плохо, но с аргентинцем Почеттино они забегали. Одного матча мало для выводов о силе нестабильной команды, но достаточно для первых оценок.
Сборная Швейцарии потеряла очки против команды Катара, хотя они даже на домашнем ЧМ-2022 не набрали в группе ни одного очка. Европейцы забили с пенальти, форвард Эмболо снова отличился на чемпионате мира, но дальше опытная команда с Джакой и другими ветеранами не развила успех в атаке. А затем случился роковой навес с левого фланга: игрок сборной Катара удачно сыграл на втором этаже и сравнял счет. Так бывает, когда одновременно недооцениваешь соперника и не можешь показать свой лучший футбол. У сборных зоны УЕФА одна победа в пяти поединках.
Африканцы и азиаты явно прибавляют
У сборных Новой Зеландии и Австралии нет ресурсов, чтобы легко убрать с пути солидных соперников. Любой их успех – сюрприз, хотя у австралийцев уже были победы на ЧМ времен работы Гуса Хиддинка. Австралийцы перешли в соседний отбор к мундиалю, чтобы чаще встречать сильных соперников, которых хватает в Азии. Например, дебютанты из Узбекистана, если игроки не перегорят, а тренер Каннаваро окажется сильнее коллеги Гаттузо, могут удивить футбольную публику. Самоотдача игроков из Южной Кореи и грамотность приличной Японии – норма для крупных турниров.
При этом у южных корейцев до старта ЧМ-2026 хватало объективных игровых проблем. Местные эксперты критиковали тренера. Речь о футбольной легенде из Южной Кореи Хон Мён Бо. Бывший защитник сыграл 136 поединков и был в символической сборной ЧМ-2002, где его команда с тренером Хиддинком вышла в полуфинал. Тот успех был связан со скандалами – арбитры тащили хозяев турнира в решающие стадии. Теперь Мён Бо не помогают арбитры. Ему хватило тренерского класса, чтобы настроить команду на схему с тремя защитниками и добыть волевую победу над Чехией.
Европейцы разочаровали в дебютной игре. У чехов очень интересные юниоры, в ближайшем будущем они могут дождаться поколения со звездами яркости Недведа и Чеха. А пока их тянет на дно таблицы на ЧМ главный тренер сборной Коубек. Нельзя ехать на турнир, надеясь только на голы после угловых и аутов. Чехия забила Южной Корее после кросса из аута, но дальше включился голкипер соперника. Опытный Ким Сын Гю приехал на четвертый чемпионат мира, но ветеран отвлекся на личную жизнь: ощущал вину перед женой, ведь оставил её за несколько дней до родов.
Супруга родила ему дочь, которую Ким увидел только во время видеозвонка. Ветеран растрогался, появление ребенка позволило настроиться на матч против сборной Чехии. Патрик Шик не забил, а корейцы отправили два мяча в ворота Коваржа из «Байера». И даже сборная Шотландии, которая вернулась на ЧМ спустя 28 лет, не сумела разгромить Гаити. А если вспомнить, что перед пенальти Швейцарии против сборной Катара судьи могли упустить офсайд, то старт европейцев легко можно назвать провальным. Боснийцы тоже чудили и позволили сборной Канады отыграться.
А отдельно можно вспомнить матч Марокко против бумажного фаворита из Бразилии. Анчелотти прямо говорит, что его команда провалилась в первом тайме. Винисиус выручил голевым ударом, но волевая ничья южноамериканцев не позволяет заявить, что только в Европе, Бразилии и Аргентине умеют играть в футбол, а остальной мир не учится и не прибавляет. У марокканцев уже сильная команда с большим потенциалом. Хочется увидеть сенегальцев, ивуарийцев и алжирцев. Команды из Азии и Африки вызывают живой интерес, их сборные не являются боксерскими грушами.
Разумеется, в марафоне игр класс сборных Испании, Англии и Франции должен сказаться. Но командам этих стран надо помнить о корнях футболистов. Их не случайно называют «сборными мира». Конечно, маленькие страны, вроде Кюрасао тренера Дика Адвоката, тоже умеют пользоваться натурализацией – за них играют уроженцы Нидерландов. Но смешно обвинять в лицемерии скромных участников ЧМ-2026, когда родители Мбаппе и Ямаля родом из Африки, а предки Кейна и Райса из Ирландии. Ждём от фаворитов побед, но второй европейский эшелон уже растерял очки.