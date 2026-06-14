Первые сенсации ЧМ-2026. Футбольные подножки для европейцев

сегодня, 13:57

Одна победа в пяти матчах.

Европейцы теряют очки и проигрывают

Пока на ЧМ -2026 невысокая результативность. Неплохо сыграли многие голкиперы. Не все форварды реализовали лучшие моменты, в отличие от автора дубля Балогуна из сборной США . Причины скромной результативности можно искать в гибридных схемах с пятью защитниками, которые применяли победители в первом туре. Также проходит акклиматизация. В Канаде, США и Мексике разные условия для адаптации организмов футболистов. Почти никто не провел весь матч на одном дыхании. Хозяевам из Канады и Мексики тоже было непросто, не все их игроки живут на родине.



Первый вывод: разговоры о слабости ЧМ -2026 из-за расширения турнира не подкреплены фактами. Существует стереотип, что мундиаль – чемпионат Европы, усиленный сборными Аргентины и Бразилии. Отчасти циники правы, в плей-офф обычно много европейских сборных. Но когда есть 48 команд и проведут 104 матча, то самый вкусный футбол скорее встретят в «проходных» поединках, которые мало кто в Европе посмотрит вживую из-за ночного времени старта. Но заявления, что в мире нет интересных команд за пределами Европы, стало вопросом веры для самых упрямых.



Никакие факты не переубедят того, кто не видит дальше собственного носа. А остальные зрители просто наслаждаются сюпризами. Например, сборная Австралии сегодня вышла победить команду Турции тренера Монтеллы, понимая, что Чалханоглу и Гюлер лучше играют в футбол. Но результат матча определяется не количеством ударов, а голами. Австралийцы забили два мяча, а турки не реализовали ни одну из 28 атак с ударами. Глубокая статистика не важна для турнирной таблицы. Сборные США и Австралии возглавили группу, а команды Парагвая и Турции стали аутсайдерами.



Решающим для них будет субботний очный матч. А вот американцы с тренером Почеттино изучат минусы австралийцев, которые играют по схеме «5-4-1». Хозяев турнира могут укрепить свои позиции в группе, но только если голкипер «сокеруз» Патрик Бич не сыграет второй сильный матч. Мундиаль тем и хорош, что там малоизвестные футболисты, вроде Кейлора Наваса из «Леванте», могут изменить судьбу удачными поединками. На ЧМ -2014 костариканец сыграл настолько здорово, что попал в «Реал», где в итоге вытеснил в запас легендарного Икера Касильяса.



Навас выигрывал Лигу чемпионов в основе «Реала». Бич не настолько хорош, но ему всего 22 года. После успехов на ЧМ -2026 высокий вратарь может оказаться в Европе. Многие чванливые зрители не понимают, насколько мундиали важны для разных стран. А когда у скромной сборной толковый тренер, её шансы на сюрприз или сенсацию растут многократно. Команда США с игроками из европейских клубов обычно выступала откровенно плохо, но с аргентинцем Почеттино они забегали. Одного матча мало для выводов о силе нестабильной команды, но достаточно для первых оценок.



Сборная Швейцарии потеряла очки против команды Катара, хотя они даже на домашнем ЧМ -2022 не набрали в группе ни одного очка. Европейцы забили с пенальти, форвард Эмболо снова отличился на чемпионате мира, но дальше опытная команда с Джакой и другими ветеранами не развила успех в атаке. А затем случился роковой навес с левого фланга: игрок сборной Катара удачно сыграл на втором этаже и сравнял счет. Так бывает, когда одновременно недооцениваешь соперника и не можешь показать свой лучший футбол. У сборных зоны УЕФА одна победа в пяти поединках.

Африканцы и азиаты явно прибавляют