Трансферное домино: как решение Месси может повлиять на судьбы других футболистов

1619108678

22 апреля 2021, 19:24

Составляем цепочки трансферов.

Флорентино Перес обещает тяжелое трансферное лето для всех, но президент «Реала» в последнее время вообще склонен драматизировать, поэтому мы уверены, что с Суперлигой или без нее громкие трансферы в этом году случатся и откроют возможности для переходов поменьше, но тоже очень важных. За каждой большой сделкой обычно следует цепочка переходов, призванных заполнить образовавшийся вакуум в составах не только поучаствовавших, но и проваливших свои цели команд. И конечно, чем величественнее фигура футболиста, выбирающего из нескольких вариантов продолжения карьеры, тем мощнее эффект трансферного домино, который мы рассмотрим на примере самого Лионеля Месси.

Лионель Месси: между «Барселоной», ПСЖ и «Манчестер Сити»

Обладатель шести «Золотых мячей» почти покинул «Барселону» прошлым летом, и был удержан чуть ли не силой. 1 июля аргентинец станет свободным агентом и сможет сам определить свою судьбу. У Месси есть три пути: Лео может покинуть Каталонию после 17 сезонов ради «Манчестер Сити» или ПСЖ , а может и остаться в «Барсе». Что выберет Лионель, и как это затронет его коллег по цеху?

Путь №1. Остаться в «Барселоне»

Жоан Лапорта обещает приложить все усилия, чтобы Месси остался в «Барсе», но с Лионелем каталонцы, скорее всего, не смогут позволить себе трансферы за серьезные деньги. Независимо от решения Месси «блаугранас» поживятся на рынке свободных агентов и заключат контракты с Серхио Агуэро, Эриком Гарсией (оба — «Манчестер Сити») и Джорджиньо Вейналдумом («Ливерпуль»).

А вот дальнейшая трансферная стратегия «Барсы» во многом зависит от решения Месси. Вообще, Лионель — фигура такого калибра, что ему даже не нужно никуда переходить, чтобы запустить одну цепочку трансферов и отменить другую. Так вот, если аргентинец останется на «Камп Ноу», то атакующие футболисты из списка интересов «Барселоны» выберут другие клубы.

Мемфис Депай, о котором с момента прихода на тренерский мостик «Барсы» мечтает Рональд Куман, окажется в ПСЖ , который тоже имеет виды на голландца. «Футболист, способный создать 200 моментов за сезон», Джек Грилиш не дождется предложения от «Барселоны» и сможет заключить контракт с «Манчестер Сити». Португальский форвард Андре Силва тоже присоединится к английскому топ-клубу — «Ливерпулю». Конечно, эффект домино без корневого трансфера весьма условный, но в случае с Месси работает и такое.

1. Мемфис Депай — из «Лиона» в ПСЖ

2. Джек Грилиш — из «Астон Виллы» в «Ман Сити»

Путь №2. Перейти в «Пари Сен-Жермен»

Контракт Килиана Мбаппе истекает в 2022 году, и до недавних пор было очень похоже, что француз переберется в клуб, за который болеет с детства, но мадридский «Реал» ввязался в авантюру с Суперлигой, а теперь Перес говорит, что никто из фанатов «сливочных» не выстрелит себе в голову, если Мбаппе вдруг не появится на «Сантьяго Бернабеу». Весьма оптимистично. А ведь переезд Месси в Париж невозможен без отъезда Мбаппе в Мадрид, это взаимозависимые сделки.

Думаю, «Реал» сможет подписать Мбаппе и без Суперлиги, если расстанется с Рамосом и Вараном, а еще продаст ряд второстепенных футболистов и Эдена Азара. Парадоксально, но «Реал» может повлиять на решение Месси уйти из «Барселоны», если освободит для Лео местечко в Париже трансфером Мбаппе. ПСЖ получит деньги и возможность снова соединить в одной команде Месси и Неймара. Подписали бы еще Роналду — и закрыли бы вопрос о самом популярном клубе планеты. Три армии персональных фанатов вытащили бы ПСЖ в топ.

Расставшись с Месси, «Барселона» высвободит деньги на хороший трансфер в атаку. В дополнение к уже обозначенным трем свободным агентам можно подписать Джека Грилиша, Андре Силву или Мемфиса Депая. Так как в центре нападения уже будет Агуэро, выбор стоит скорее между Грилишем и Депаем. И здесь многое зависит от того, кто будет тренером «Барсы» в будущем сезоне. Куман проголосует за своего соотечественника, а пока все идет к тому, что голландец останется при своей должности.

1. Лионель Месси — из «Барселоны» в ПСЖ

2. Килиан Мбаппе — из ПСЖ в «Реал»

3. Мемфис Депай — из «Лиона» в «Барселону»

4. Эден Азар — из «Реала» в…

Путь №3. Перейти в «Манчестер Сити»

Маловероятно, но притягательно. Представляете, Месси и Гвардиола объединяются в АПЛ . Да это же в голове не укладывается! Но да, такое возможно, тем более Лионель приближается к финишу карьеры, а связать себя с City Football Group сейчас — мудрый шаг, ведь не за горами отъезд в США , где при таком сценарии уже будет ждать «Нью-Йорк Сити».

«Барселона» сможет подписать Депая на замену Месси, «Манчестер Сити» будет вынужден продать кого-то из атаки, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, и этим «кем-то» может стать Рахим Стерлинг, к которому присматривается «Реал». «Сливочные», в свою очередь, отправят Эдена Азара восвояси, а именно — в Париж, где бельгийцу найдется местечко в компании Мбаппе и Неймара, которые останутся в ПСЖ .

1. Лионель Месси — из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

2. Мемфис Депай — из «Лиона» в «Барселону»

3. Рахим Стерлинг — из «Манчестер Сити» в «Реал»