«Мец» – «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — « ПСЖ », который состоится 24 апреля 2021 года.

«Мец»

«Мец» в этом сезоне выступает достаточно стабильно и на данный момент команда занимает девятое место. В последних матчах коллектив не может одержать победу, однако это не может сильно повлиять на положение клуба в турнирной таблице. «Мец» доигрывает сезон и может не беспокоиться о своей безопасности в чемпионате

18 апреля «Мец» сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате (0:0), а девятого числа уступил на своем поле «Лиллю» (0:2).

« ПСЖ »

Парижский клуб принимает участие не только в чемпионате, но и Лиге Чемпионов. Уже в среду парижанам придется играть первый матч с «Манчестер Сити». Однако ситуация в чемпионате не позволяет клубу сильно экономить силы. « ПСЖ » отстает от «Лилля» на одно очко, а до конца чемпионата остается еще несколько туров.

21 апреля « ПСЖ » крупно обыграл «Анже» (5:0) в четвертьфинале кубка страны, а 18 числа обыграл в трудном матче «Сент-Этьен» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мец» – 11

Ничья – 5.6

Победит « ПСЖ » – 1.31

Статистика

«Мец» не может выиграть пять матчей подряд в чемпионате

« ПСЖ » выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

» выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах « ПСЖ » выиграл десять последних матчей против «Меца»

» выиграл десять последних матчей против «Меца» В трех последних матчах между коллективами «Мец» не смог отличиться ни одного раза

Прогноз