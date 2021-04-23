«Мец» – «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — «ПСЖ», который состоится 24 апреля 2021 года.
«Мец»
«Мец» в этом сезоне выступает достаточно стабильно и на данный момент команда занимает девятое место. В последних матчах коллектив не может одержать победу, однако это не может сильно повлиять на положение клуба в турнирной таблице. «Мец» доигрывает сезон и может не беспокоиться о своей безопасности в чемпионате
18 апреля «Мец» сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате (0:0), а девятого числа уступил на своем поле «Лиллю» (0:2).
«ПСЖ»
Парижский клуб принимает участие не только в чемпионате, но и Лиге Чемпионов. Уже в среду парижанам придется играть первый матч с «Манчестер Сити». Однако ситуация в чемпионате не позволяет клубу сильно экономить силы. «ПСЖ» отстает от «Лилля» на одно очко, а до конца чемпионата остается еще несколько туров.
21 апреля «ПСЖ» крупно обыграл «Анже» (5:0) в четвертьфинале кубка страны, а 18 числа обыграл в трудном матче «Сент-Этьен» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мец» – 11
- Ничья – 5.6
- Победит «ПСЖ» – 1.31
Статистика
- «Мец» не может выиграть пять матчей подряд в чемпионате
- «ПСЖ» выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл десять последних матчей против «Меца»
- В трех последних матчах между коллективами «Мец» не смог отличиться ни одного раза
Прогноз
Поставить на «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Парижане находятся в хорошей форме и чтобы продолжить бороться за чемпионство, команду устраивает только победа, которую они добудут с большой вероятностью.