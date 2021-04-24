«Боруссия» М – «Арминия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Арминия», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Боруссия» М

Команда в середине чемпионата потеряла очень много очков и существенно осложнила свое положение. Коллектив вышел из кризиса и начал набирать очки, но спрогнозировать, сможет ли команда попасть в еврокубки на следующий сезон очень сложно. В матче с «Арминией» клуб имеет хорошие шансы на успех, если качественно подготовится к поединку.

21 апреля «Боруссия» М проиграла «Хоффенхайму» (2:3), а 17 апреля с разгромом выиграла у «Айнтрахта» Ф (4:0).

«Арминия»

«Арминия» набрала отличную форму и смогла на данный момент покинуть зону вылета Бундеслиги. Команда не проигрывает несколько матчей и все ее болельщики, а также руководство верят в то, что коллектив сможет сохранить место в чемпионате на следующий сезон. Чтобы это осуществить, команда должна продолжать стабильно набирать очки в турнирную таблицу.

20 апреля «Арминия» минимально обыграла аутсайдера «Шальке» (1:0), а 17 числа команда разошлась миром с «Аугсбургом» (0:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» М – 1.653

Ничья – 3.87

Победит «Арминия» – 6.16

Статистика

«Арминия» и «Боруссия» М проиграли только по одной игре за последние пять поединков в Бундеслиге

Семь из восьми последних матчей «Арминии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боруссия» победила «Арминию» (1:0) в матче первого круга в этом сезоне

Пять последних матчей с участием «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Боруссию» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. Команда нашла свою игру и имеет больше квалифицированных исполнителей, чтобы завершить этот матч победой. Нас ждет интересный поединок с большим количеством борьбы и опасных моментов у ворот обоих соперников.