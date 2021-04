Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед

Американцы допускают, что развал Суперлиги выручит «канониров».

Еще до выхода клубов АПЛ из организованной привилегированной группы допускали, что дядя Сэм в лице «JP Morgan & Chase» — инвестиционного монстра, планирует кредитом в размере 5.3 миллиарда евро заманить футбольных гигантов в ловушку.

Провал проекта, где наивно рассчитывали заработать за год 10 миллиардов, обрушил акции европейских клубов. Это заставило владельцев задуматься о продаже. Уже начались серьезные разборки в США . «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» — клубы американцев.

Судачат, что Глейзеры и Кронке могут уйти. Шутка бойца МакГрегора, что ему пора покупать МЮ , не более чем еще одна пиар-акция шоумена и фаната «дьяволов». А вот Кронке – ушлый, поэтому пытается пристроить проблемный актив после начала пандемии.

Речь ведь не о гении инвестиций. В молодости Стэн удачно женился, а чуть позже привык зарабатывать на спорте чужими руками и ногами. Если сейчас найдется удачный покупатель – «Арсенал» освободят от Кронке, против которого активно протестуют.

Large numbers of Arsenal fans have arrived at the Emirates to protest their owners ahead of tonight's game 👀



(via @SamJDean)pic.twitter.com/fHNbFs7OLc