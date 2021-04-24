Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед

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вчера, 18:03

Американцы допускают, что развал Суперлиги выручит «канониров».

Ликвидация Суперлиги ведет к переменам

Еще до выхода клубов АПЛ из организованной привилегированной группы допускали, что дядя Сэм в лице «JP Morgan & Chase» — инвестиционного монстра, планирует кредитом в размере 5.3 миллиарда евро заманить футбольных гигантов в ловушку.

Провал проекта, где наивно рассчитывали заработать за год 10 миллиардов, обрушил акции европейских клубов. Это заставило владельцев задуматься о продаже. Уже начались серьезные разборки в США . «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» — клубы американцев.

Судачат, что Глейзеры и Кронке могут уйти. Шутка бойца МакГрегора, что ему пора покупать МЮ , не более чем еще одна пиар-акция шоумена и фаната «дьяволов». А вот Кронке – ушлый, поэтому пытается пристроить проблемный актив после начала пандемии.

Речь ведь не о гении инвестиций. В молодости Стэн удачно женился, а чуть позже привык зарабатывать на спорте чужими руками и ногами. Если сейчас найдется удачный покупатель – «Арсенал» освободят от Кронке, против которого активно протестуют.

Large numbers of Arsenal fans have arrived at the Emirates to protest their owners ahead of tonight's game 👀



(via @SamJDean)pic.twitter.com/fHNbFs7OLc — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2021

«Тихого Стэна» искреннее и не без причин ненавидят фанаты «Арсенала». Не сумел грамотно делегировать полномочия. Ни своевременного расставания с Венгером, ни грамотного выбора сменщика, ни удачных трансферов поклонники не дождались.

«Канониров» может выкупить фанат клуба

Слово человеку, у которого есть деньги на покупку «Арсенала», основателю сервиса потокового аудио «Spotify» Даниэлю Эку:

С самого детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если компания Кронке захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру.

Эк не настолько богатый и знаменитый, чтобы о нем говорили все в мире, как о Гейтсе или Маске, но шведский предприниматель набирает обороты. Акции его компании «Spotify» — сервиса потокового аудио, только в день сообщения об интересе к «Арсеналу» взлетели на 8 %.

События не связаны между собой, но фанаты отчаялись и ждут, когда же появится вменяемый владелец? Но есть один нюанс. Большая проблема Даниэля Эка как потенциального владельца «Арсенала» — он странный человек, не из мира циничного бизнеса, вроде футбола.

Классический «ботаник» с огромными проблемами при социализации. У него была депрессия, и тогда отправился жить в доме в лесу под Стокгольмом, играл на гитаре и собирался стать нищим музыкантом. Программировать его научил отчим, а музыке – родители мамы.

Даниэль не Супермен, речь о тихом, скромном и флегматичном человеке, что скорее будет целый день рубиться в футбольный симулятор, чем наймет яхту с 20 моделями на борту. В «Spotify» другим менеджерам приходилось уговаривать нерешительного владельца, который зарубал сильные ходы.

Но хорошие новости тоже есть – оборот компании 7.88 млрд евро, невзирая на убытки в прошлом году. Кроме того, Даниэль Эк знает важных шишек на Ближнем Востоке, то есть акции Кронке могут выкупить сразу несколько богатеев, не один швед.

Компания Эка расширяется, в прошлом году официально зашла в Россию, это бизнес настоящего и будущего. Если Даниэль придет в большой футбол, то получат у руля системного человека, не лишенного романтизма. Если Цукерберг похож на неудачного робота, то Эк живее. Футбол любит давно и честно.

Команда повторяет ошибки 91-летней давности

Для США имя Стэн – нарицательное. Если в британском футболе Стэнли это сразу Мэтьюз, первый обладатель «Золотого мяча», то благодаря Эминему у американцев есть глагол «to stan», по имени главного героя-преследователя песни исполнителя. Означает он человека, что преследует объект обожания.

И Кронке пристал к «Арсеналу», хотя его не любит. Многие классные менеджеры или сами разбираются в предмете, или доверяют настоящим профессионалам. Стэн – ноль в футболе по понятным причинам, но и довериться великим специалистам не получилось. Хотя денег у «Арсенала» до пандемии куры не клевали.

Настолько, что Николя Пепе взяли за 80 млн евро, и в «Лилле» до сих пор 1 августа устраивают пир на весь мир, празднуя ту сделку. У «Арсенала» есть полный набор для величия – история (не только эпохи Венгера, есть ведь еще эра Чепмена, человека «дубль-ве»), база фанатов, яркая футбольная природа.

Артета ведь причислил «Арсенал» к великим клубам с оговоркой – благодаря истории. А что в настоящем? Берем кровавые факты. Проиграли «Эвертону» дома впервые с 1996-го года, вратарь Лено сочинил курьезный автогол. Теперь у вратаря на один гол больше в АПЛ , чем у Виллиана, которому платят 220 тысяч фунтов в неделю.

Впервые за 91 год собрали 9 осечек дома во всех турнирах. Впервые за 28 лет потерпели 7 домашних поражений в АПЛ . Могли сыграть вничью против Анчелотти, но смотрим в таблицу – «Арсенал» на 9-м месте, хотя если «Астон Вилла» и «Лидс» выиграют оставшиеся матчи, то Артета отправится еще ниже.

Грамотные менеджеры оживят клуб и вернут в ЛЧ

Команда Артеты не имеет права примазываться к успехам времен Венгера и Анри. Это 9-й коллектив по голам и ударам, 7-й по владению мячом и по допущенным ударам, 16-й по обводкам, 11-й по ударам в створ. Зато клуб богатый – доход за прошлый сезон равен 388 млн евро, а без пандемии зарабатывали 450 миллионов.

Для понимания, это — доходы «Ювентуса». Середняк АПЛ получает колоссальные деньги, которые мог годами тратить с умом и быть хотя бы как «Лестер», а еще лучше – как прошлогодний «Ливерпуль» с прорывным сезоном. У Кронке не получилось, и чем дольше остается – тем сложнее будет выбраться наверх.

Вбрасывают в топку мешки денег, поэтому время от времени проклевываются ударные отрезки — как у Обамеянга после дебюта в АПЛ . Но чем обычно заканчивается? Если «Арсенал» пройдет «Вильярреал» и выиграет финал Лиги Европы в Гданьске, то Кронке не отстанет.

Желание Даниэля Эка выкупить клуб – шанс на спасение. И шанс неплохой, ведь «канониры» (в отличие от «Барселоны» и «Тоттенхэма») не набрали долгов. Завышали цены на билеты и абонементы. Загнали себя неудачными трансферами – за 5 лет минус 342 миллиона, но ситуация не критичная.

Финансово «канониры» справятся, если фанаты смену владельца воспримут за призыв поддержать клуб. Осталось только увидеть реальные действия Даниэля Эка и его партнеров. Даже если выкупит контрольный пакет акция, это позволит принимать решения. Молодой швед лучше старого американца.

Кронке не смотрит по сторонам, как лошадь с шорами в старой упряжке, поэтому «Арсенал» летит с обрыва. Не единственный такой клуб в мире, но всего за пять лет вбухали в новичков 591 млн евро. Добавьте зарплаты – лондонцы порой тратили на оклады больше, чем «Бавария», и получится под два миллиарда за пять лет.

И за это время ни разу не были в Лиге чемпионов, так что ярость фанатов оправдана фактами. Время от времени появляются защитники Кронке с формулой «царь – хороший, бояре – плохие», но это сказка для наивных. Болельщики правильно делают, что требуют ухода Кронке.