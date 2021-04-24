Месси открыл свои отели с подводной музыкой

Отели нападающего «Барселоны» Лионеля Месси открылись в Испании одними из первых после карантина, об этом сообщает источник.
Гостиницы MIM Ibiza и MIM Mallorca уже готовы принимать гостей. Всю зиму в отелях велись работы по улучшению.
Теперь отель в Ибице может похвастаться бассейном с «эффектом созвездия», в котором под водой можно слушать музыку.
Гостиница на Майорке была полностью отреставрирована, в спа-центре отеля можно любоваться закатом.
Все обновления были сделаны с целью сокращения выбросов в окружающую среду и экономии энергии, что полностью отражает философию компании MIM Hoteles.
Ранее сообщалось, что бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц.
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Это и отели Мессии пытался спасти Перес, а НЕ ФУТБОЛ!
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Это и отели Мессии пытался спасти Перес, а НЕ ФУТБОЛ!
Кому война, кому мать родна.
Кому война, кому мать родна.
У Путина в Геленджике подземный тоннель прямо в море, садишься в яхту в спальне, опускаешься на лифте и ты уже в море !
Да и золотых ершиков для унитаза у Месси нет !
У Путина в Геленджике подземный тоннель прямо в море, садишься в яхту в спальне, опускаешься на лифте и ты уже в море !
Да и золотых ершиков для унитаза у Месси нет !