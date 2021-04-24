ГлавнаяНовости

Месси открыл свои отели с подводной музыкой

24 апреля 2021, 10:39

Отели нападающего «Барселоны» Лионеля Месси открылись в Испании одними из первых после карантина, об этом сообщает источник.

Гостиницы MIM Ibiza и MIM Mallorca уже готовы принимать гостей. Всю зиму в отелях велись работы по улучшению.

Теперь отель в Ибице может похвастаться бассейном с «эффектом созвездия», в котором под водой можно слушать музыку.

Месси открыл свои отели с подводной музыкой

Гостиница на Майорке была полностью отреставрирована, в спа-центре отеля можно любоваться закатом.

Месси открыл свои отели с подводной музыкой

Все обновления были сделаны с целью сокращения выбросов в окружающую среду и экономии энергии, что полностью отражает философию компании MIM Hoteles.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц.

Все новости
Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»
Вчера, 22:47 Комментарии14
Кронке не будет продавать «Арсенал»
Вчера, 05:44 Комментарии16
Известный дом моды может стать новым спонсором «Наполи»
27 апреля Комментарии4
Гендиректор Spotify сделал предложение по поглощению акций «Арсенала»
26 апреля Комментарии9
Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед
24 апреляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Глава Spotify выразил желание купить «Арсенал», если Кронке продаст клуб
23 апреля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Санчо Панса (раскрыть)
25 апреля в 16:44
Ну так и нарцисс не для простого народа открывает сеть отелей. Только музеи 😂
Знатог
Знатог
24 апреля в 20:32
Подводная музыка для... Нырялду?
Изгой
Изгой
24 апреля в 20:05
Месси всегда был подводником) У него и налоги "подводные", теперь и музыка)
mphuZ
mphuZ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
24 апреля в 19:48
Messi and Majestic
Верг
Верг
24 апреля в 15:37
Сеть шалманов открыл хобичья нора
Санчо Панса
Санчо Панса
24 апреля в 15:09
Типичная показуха, не более чем! Простой народ себе вряд ли такое может позволить. Ну а более богатые люди - вполне)
Dauletbek
Dauletbek
24 апреля в 14:20
Вот для чего нужна большая зарплата для Месси...он
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:18
Жиру бесится карлик.
Gahi
Gahi
24 апреля в 13:34
Что-то рано Лионель Месси задумался на дно залечь, уже и музыку подводную подготовил.
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
24 апреля в 13:31, ред.
Вот куда уходят все деньги Барсы, зарплаты космические, трансферы, покупают игроков за 100-1500 мил. и потом ноют что нету денег и придумывают никому не нужных всяких Суперлиг чтобы набит себе карманы, спасая только-только собственных шкур.
abramjan
abramjan ответ allemz (раскрыть)
24 апреля в 12:49
Скидку что ли прислал или на открытие пригласил?)
abramjan
abramjan ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
24 апреля в 12:48
МИМ это такой молчаливый клоун,так меся себя зашифровал)
cska1948
cska1948
24 апреля в 12:45
"...Ранее сообщалось, что бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц."
-------------------------
Это и отели Мессии пытался спасти Перес, а НЕ ФУТБОЛ!
allemz
allemz
24 апреля в 12:41
Рональда открыла салон красоты
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Incredulous (раскрыть)
24 апреля в 12:04
Это также явно и не про Роналду с Рамосом. Второй так и в условиях кризиса не хочет идти на снижение зарплаты и не заключает новый контракт и при этом он моложе не становится.
Futurista
Futurista
24 апреля в 12:03, ред.
Барса "погружается"...Месси им там музыку подготовил...
Incredulous
Incredulous
24 апреля в 11:49, ред.
Пандемия, кризис, убытки... Это явно не про Месси.
Кому война, кому мать родна.
Incredulous
Incredulous ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
24 апреля в 11:47
Messi, I'm Messi
Шуnя771
Шуnя771
24 апреля в 11:40
Недвижимость... Юные хакарята не уведут, это уже плюс)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 11:37
МIМ - Месси и Месси ?
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 11:35
А шоо тут скажешь, - Успехов в бизнесе !!!
Bom Bom
Bom Bom
24 апреля в 11:32
Вот она какая аквадискотека
nikoladolgov
nikoladolgov ответ mihaluch (раскрыть)
24 апреля в 11:27
Чтоб ты понимал в архитектуре !
У Путина в Геленджике подземный тоннель прямо в море, садишься в яхту в спальне, опускаешься на лифте и ты уже в море !
Да и золотых ершиков для унитаза у Месси нет !
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 11:24
Знаете что. Месси хороший футболист, а насчет гостиницы не знаю. Он заработал деньги его. Комментировать его вкус? Пусть сам решает, чем заняться.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 11:24
Понасмотрелись видео Навального и давай как у Путина все строить аквадискотеки !
Brooklyn888
Brooklyn888
24 апреля в 11:04, ред.
Недвижка хороший бизнес , приветствую Лео)!
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 10:51
По сравнению с этим дворец Путина в Гелинжике какое-то убожище.
beefs
beefs
24 апреля в 10:46
будет на что жить после окончания карьеры футболиста...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 10:40
Вкладывает деньшку в недвижку!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100