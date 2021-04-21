«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

Пресс-службы «Атлетико» и «Интера» практически одновременно сообщили о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги.
Напомним, что на данный момент уже 8 клубов вышли из Суперлиги. В составе турнира пока остаются «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!"
Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай,
Именинница!"
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!"
Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай,
Именинница!"
Рад за него.
Рад за него.
к концу этого дня в суперлиги никого не останется
к концу этого дня в суперлиги никого не останется