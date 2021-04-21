«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

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21 апреля 2021, 13:13

Пресс-службы «Атлетико» и «Интера» практически одновременно сообщили о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги.

Напомним, что на данный момент уже 8 клубов вышли из Суперлиги. В составе турнира пока остаются «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».