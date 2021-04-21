ГлавнаяНовости

«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

21 апреля 2021, 13:13

Пресс-службы «Атлетико» и «Интера» практически одновременно сообщили о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги.

Напомним, что на данный момент уже 8 клубов вышли из Суперлиги. В составе турнира пока остаются «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».

Все новости
Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»
Вчера, 22:47 Комментарии14
Кронке не будет продавать «Арсенал»
Вчера, 05:44 Комментарии16
Известный дом моды может стать новым спонсором «Наполи»
27 апреля Комментарии4
Гендиректор Spotify сделал предложение по поглощению акций «Арсенала»
26 апреля Комментарии9
Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед
24 апреляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Месси открыл свои отели с подводной музыкой
24 апреля ФотоКомментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:24
Этого и следовало ожидать! Мне кажется, что потом выйдут Барселона и Милан. Ну а Реал и Ювентус будут держаться до последнего....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 16:06
Реал С Барсой могут тупо играть раз в месяц и рубить бабло. А если ещё и два итальянских гранда присоединятся к ним, то будет интересно. Ну может раза 2 в год могли бы мини-турнир катать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:15
У страха глаза велики.
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ LOpp (раскрыть)
21 апреля в 15:04
Скорее всего )
За адекватность
За адекватность
21 апреля в 14:55
Ф Перес : ""Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!"
Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай,
Именинница!"
RR117
RR117
21 апреля в 14:33
Походу Перес сел в конкретную лужу со своим проектом!

Рад за него.
barcamilan
barcamilan
21 апреля в 14:18
    vjhsvtau5w57
    vjhsvtau5w57
    21 апреля в 14:01, ред.
      LOpp
      LOpp
      21 апреля в 13:47
      В составе турнира пока остаются «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».


      к концу этого дня в суперлиги никого не останется
      Alex12357
      Alex12357
      21 апреля в 13:44
      Пересу нужно создавать суперлигу с Реалом и Российскими клубами ,тогда можно доить ГазПром!
      Эдмон
      Эдмон
      21 апреля в 13:36
        Beekeeper
        Beekeeper ответ sihafazatron (раскрыть)
        21 апреля в 13:30
        Угу, так же как ПСЖ уже выиграл ЛЧ. :)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        21 апреля в 13:26
        Побежали, как тараканы при включенном свете...
        ДСА
        ДСА
        21 апреля в 13:21
        Реал с Барселоной будут разыгрывать свою Суперлигу.
        sihafazatron
        sihafazatron
        21 апреля в 13:17
        такими темпами реал выиграет суперлигу, не сыграв ни матча))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100