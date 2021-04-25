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«Локомотив» выиграл все свои матчи в текущем году

25 апреля 2021, 00:04
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура РПЛ.

Любопытно, что москвичи выиграли все 11 матчей в 2021 году (8 в чемпионате России и 3 в Кубке), забив за это время 31 гол. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Зенита».

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 апреля в 07:44
надеюсь пройдут Зенит катком)))
а то Зенит привык лажаться только с зарубежными клубами)
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 06:22
Впечатляющие показатели можно ещё и улучшить.
доктоР7
доктоР7
25 апреля в 04:54
Фартит паровозам с реализацией моментов, залетает всё что должно залететь, всё что может и не может залететь!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 00:31
Хороший ход набрал паровоз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 00:12
Скоро эта серия закончится!
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