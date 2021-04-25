«Локомотив» выиграл все свои матчи в текущем году

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25 апреля 2021, 00:04

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура РПЛ .

Любопытно, что москвичи выиграли все 11 матчей в 2021 году (8 в чемпионате России и 3 в Кубке), забив за это время 31 гол. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Зенита».