«Шахтер» – «Днепр-1»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Шахтер» — «Днепр-1», который состоится 1 мая 2021 года.
«Шахтер»
Донецкий клуб уже проиграл все соревнования в этом сезоне, в которых участвовал. Однако на данный момент команде угрожает возможность опуститься ниже второго места. Чтобы не допустить этого, коллектив должен собраться с силами на последние несколько туров чемпионата и добыть серебряные медали чемпионата, которые дадут возможность участвовать в квалификации Лиги Чемпионов на следующий год.
25 апреля «Шахтер» неожиданно проиграл «Александрии» (0:2), а 17 числа уступил в главном матче чемпионата киевскому «Динамо» (0:1).
«Днепр-1»
«Днепр-1» находится в середине таблицы чемпионата Украины и не решает никаких турнирных задач. Последние матчи проходят для коллектива достаточно успешно и в пяти поединках, команда набрала 10 очков. В матче с клубом из Донецка, «Днепр-1» попробует забрать очки у чемпиона Украины прошлого сезона.
24 апреля «Днепр-1» уверенно обыграл «Минай» (3:0), а 18 числа команда разошлась миром с «Колосом» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Украины.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 1.35
- Ничья – 5
- Победит «Днепр-1» – 9.
Статистика
- «Шахтер» проиграл шесть матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Днепр-1» проиграл только одну игру в УПЛ после зимнего перерыва
- «Шахтер» выиграл четыре последние встречи против «Днепра-1»
- Три из четырех последних матчей между командами завершился итогом ТМ 2.5
Прогноз
Поставить на «Шахтер» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Донецкий клуб не имеет права больше ошибаться и упускать второе место. Предполагаем, что подопечные Каштру одержат уверенную победу, исходя из статистики личных встреч команд.