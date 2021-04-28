«Шахтер» – «Днепр-1»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Шахтер» — «Днепр-1», который состоится 1 мая 2021 года.

«Шахтер»

Донецкий клуб уже проиграл все соревнования в этом сезоне, в которых участвовал. Однако на данный момент команде угрожает возможность опуститься ниже второго места. Чтобы не допустить этого, коллектив должен собраться с силами на последние несколько туров чемпионата и добыть серебряные медали чемпионата, которые дадут возможность участвовать в квалификации Лиги Чемпионов на следующий год.

25 апреля «Шахтер» неожиданно проиграл «Александрии» (0:2), а 17 числа уступил в главном матче чемпионата киевскому «Динамо» (0:1).

«Днепр-1»

«Днепр-1» находится в середине таблицы чемпионата Украины и не решает никаких турнирных задач. Последние матчи проходят для коллектива достаточно успешно и в пяти поединках, команда набрала 10 очков. В матче с клубом из Донецка, «Днепр-1» попробует забрать очки у чемпиона Украины прошлого сезона.

24 апреля «Днепр-1» уверенно обыграл «Минай» (3:0), а 18 числа команда разошлась миром с «Колосом» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Украины.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 1.35

Ничья – 5

Победит «Днепр-1» – 9.

Статистика

«Шахтер» проиграл шесть матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

«Днепр-1» проиграл только одну игру в УПЛ после зимнего перерыва

после зимнего перерыва «Шахтер» выиграл четыре последние встречи против «Днепра-1»

Три из четырех последних матчей между командами завершился итогом ТМ 2.5

Прогноз

Поставить на «Шахтер» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Донецкий клуб не имеет права больше ошибаться и упускать второе место. Предполагаем, что подопечные Каштру одержат уверенную победу, исходя из статистики личных встреч команд.