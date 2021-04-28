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«Уэска» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Реал» Сосьедад, который состоится 1 мая 2021 года.

«Уэска»

Команда находится в зоне вылета и коллективу придется серьезно побороться за сохранение места в главном чемпионате Испании. После серии удачных матчей, «Уэска» уже три встречи подряд не может набрать очки. В матче с «Реал» Сосьедадом команде следует играть от обороны и искать счастья в немногочисленных контратаках и попытаться реализовать свои моменты.

25 апреля «Уэска» проиграла «Хетафе» (0:2) на своем поле, а 22 апреля команда уступила выездном матче мадридскому «Атлетико» (0:2).

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад идет на пятом месте в чемпионате и редко проигрывает. Команда очень сильно отстает от первой четверки, что не дает ей шансов побороться за участие в Лиге Чемпионов. В последних пяти встречах команда набрала восемь очков, что является средним результатом. Матч с «Уэской» станет проверкой для команды, готова ли она защитить пятое место и попасть в групповой этап Лиги Европы.

26 апреля «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Эйбар» (1:0), а 22 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уэска» – 3.93
  • Ничья – 3.64
  • Победит «Реал» Сосьедад – 2.02

Статистика

  • «Уэска» выиграла три матча из последних десяти встреч, а «Реал» Сосьедад одержал победу четыре раза
  • Шесть из семи последних матчей «Реала» Сосьедад на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом
  • Матч первого круга между командами закончился победой «Реал» Сосьедада (4:1)

Прогноз

Поставить на «Реал» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.19. Гости выглядят более стабильно и уверенно. Команда борется за пятое место и показывает хорошие результаты в последних матчах, чем «Уэска» похвалиться не может.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:44
гости не проиграют
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