«Уэска» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Реал» Сосьедад, который состоится 1 мая 2021 года.
«Уэска»
Команда находится в зоне вылета и коллективу придется серьезно побороться за сохранение места в главном чемпионате Испании. После серии удачных матчей, «Уэска» уже три встречи подряд не может набрать очки. В матче с «Реал» Сосьедадом команде следует играть от обороны и искать счастья в немногочисленных контратаках и попытаться реализовать свои моменты.
25 апреля «Уэска» проиграла «Хетафе» (0:2) на своем поле, а 22 апреля команда уступила выездном матче мадридскому «Атлетико» (0:2).
«Реал» Сосьедад
«Реал» Сосьедад идет на пятом месте в чемпионате и редко проигрывает. Команда очень сильно отстает от первой четверки, что не дает ей шансов побороться за участие в Лиге Чемпионов. В последних пяти встречах команда набрала восемь очков, что является средним результатом. Матч с «Уэской» станет проверкой для команды, готова ли она защитить пятое место и попасть в групповой этап Лиги Европы.
26 апреля «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Эйбар» (1:0), а 22 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уэска» – 3.93
- Ничья – 3.64
- Победит «Реал» Сосьедад – 2.02
Статистика
- «Уэска» выиграла три матча из последних десяти встреч, а «Реал» Сосьедад одержал победу четыре раза
- Шесть из семи последних матчей «Реала» Сосьедад на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом
- Матч первого круга между командами закончился победой «Реал» Сосьедада (4:1)
Прогноз
Поставить на «Реал» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.19. Гости выглядят более стабильно и уверенно. Команда борется за пятое место и показывает хорошие результаты в последних матчах, чем «Уэска» похвалиться не может.