«Уэска» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Реал» Сосьедад, который состоится 1 мая 2021 года.

«Уэска»

Команда находится в зоне вылета и коллективу придется серьезно побороться за сохранение места в главном чемпионате Испании. После серии удачных матчей, «Уэска» уже три встречи подряд не может набрать очки. В матче с «Реал» Сосьедадом команде следует играть от обороны и искать счастья в немногочисленных контратаках и попытаться реализовать свои моменты.

25 апреля «Уэска» проиграла «Хетафе» (0:2) на своем поле, а 22 апреля команда уступила выездном матче мадридскому «Атлетико» (0:2).

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад идет на пятом месте в чемпионате и редко проигрывает. Команда очень сильно отстает от первой четверки, что не дает ей шансов побороться за участие в Лиге Чемпионов. В последних пяти встречах команда набрала восемь очков, что является средним результатом. Матч с «Уэской» станет проверкой для команды, готова ли она защитить пятое место и попасть в групповой этап Лиги Европы.

26 апреля «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Эйбар» (1:0), а 22 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уэска» – 3.93

Ничья – 3.64

Победит «Реал» Сосьедад – 2.02

Статистика

«Уэска» выиграла три матча из последних десяти встреч, а «Реал» Сосьедад одержал победу четыре раза

Шесть из семи последних матчей «Реала» Сосьедад на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом

Матч первого круга между командами закончился победой «Реал» Сосьедада (4:1)

Прогноз

Поставить на «Реал» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.19. Гости выглядят более стабильно и уверенно. Команда борется за пятое место и показывает хорошие результаты в последних матчах, чем «Уэска» похвалиться не может.