«Майнц» – «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «Герта», который состоится 3 мая 2021 года.

«Майнц»

«Майнц» находится в отличной форме и давно не проигрывает в чемпионате. Команда после первой провальной половины сезона, смогла изменить свою игру и начать добывать результаты, которые сейчас позволяют клубу иметь солидный отрыв от зоны вылета. Матч с «Гертой» обещает быть очень интересным, ведь клуб из Берлина находится в более сложной ситуации.

24 апреля «Майнц» обыграл на своем поле чемпиона Германии «Баварию» (2:1), а 21 числа команда минимально обыграла на выезде «Вердер» (1:0).

«Герта»

Берлинский клуб имеет огромные проблемы с положением в турнирной таблице. Команда идет на предпоследнем месте, однако ее последние результаты говорят о том, что коллектив готов бороться до конца. Положительным моментом является тот факт, что у «Герты» есть несколько матчей в запасе, поэтому команда имеет все шансы покинуть зону вылета.

10 апреля «Герта» сыграла вничью с «Боруссией» М (2:2), а четвертого числа разошлась миром с «Унион Берлин» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.52

Ничья – 3.38

Победит «Герта» – 3.04

Статистика

«Майнц» проиграл всего один из последних десяти матчей в Бундеслиге

«Герта» за последние пять встреч в чемпионате Германии проиграла всего одну игру

Три из четырех последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»

Шесть из семи последних матчей между клубами на поле «Майнца» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Майнца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.52. Хозяева имеют хорошую серию без поражений, а «Герта» давно не проводила свои матча из-за вспышки эпидемии коронавируса. Считаем, что «Майнц» окажется сильнее в этом поединке.