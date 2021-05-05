«Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:08

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 35-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Эльче», который состоится 7 апреля 2021 года.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад», набравший 53 очка за 34 тура, занимает пятое место в общем зачете Ла Лиги. В текущем розыгрыше Ла Лиги команда одержала 14 побед, семь из которых, она оформила на своем поле.

В последней игре чемпионата «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Уэске» (0:1). Это поражение стало для клуба из Сан-Себастьяна девятым в сезоне, и вторым за пять последних поединков лиги. Отметим, что в четырех прошлых домашних матчах хозяев выиграла ставка «обе забьют – да».

«Эльче»

«Эльче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 баллов. Чтобы спастись от вылета, команде нужно отыграть минимальный гандикап (одно очко) от 17-й позиции рейтинга.

В последнем поединке чемпионата «Эльче» уступил на своем поле «Атлетико» (0:1), потерпев уже 16-е поражение в сезоне. Команда также одержала шесть побед в лиге и 12 раз сыграла вничью. В 17-и выездных поединках лиги «Эльче» потерпел 11 поражений, забив всего 11 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» — 1.549

Ничья – 3.960

Победит «Эльче» — 7.820

Статистика

«Эльче» не побеждал в 26 из 29 прошлых матчах чемпионата

В 7 из 8 предыдущих матчах «Эльче» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Реал Сосьедад» победил «Эльче» в двух последних домашних матчах

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.543. «Эльче» не забивал больше одного мяча в девяти прошлых выездных играх, а «Реал Сосьедад» больше раза не вскрывал оборону соперника в четырех из пяти предыдущих поединках на своем поле.