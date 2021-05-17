«Челси» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Лестер», который состоится 18 мая 2021 года.
«Челси»
Лондонский клуб только в последнем туре прервал серию без поражений, но остается на четвертом месте в чемпионате. В следующих двух турах команде необходимо набирать очки, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов. Матч очень важен для обоих клубов, так как они являются прямыми конкурентами в борьбе за места в первой четверке.
15 мая «Челси» проиграл финал кубка Англии «Лестеру» (0:1), а 11 числа подопечные Тухеля уступили минимально «Арсеналу» (0:1).
«Лестер»
Коллектив Брендана Роджерса находится в отличном настроении после победы в кубке Англии. Однако команде не стоит расслабляться, ведь за два тура до конца сезона, их преследуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы сохранить своем место, коллективу необходимо как минимум не уступить в этом поединке и брать очки в заключительном туре.
15 мая «Лестер» выиграл в финале кубка Англии у «Челси» (1:0), а 11 мая команда обыграла на выезде «Манчестер Юнайтед» в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.757
- Ничья – 3.72
- Победит «Лестер» – 5.24
Статистика
- «Челси» проиграл уже две игры подряд во всех турнирах
- «Лестер» проиграл всего три матча из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Челси» выиграл у «Лестера» всего две игры из последних десяти поединков
- Шесть из семи последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.72. «Лестер» почувствовал уверенность в своих силах, благодаря последним матчам и мы предполагаем, что команда сможет удержать ничью в Лондоне.