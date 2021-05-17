«Челси» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Лестер», который состоится 18 мая 2021 года.

«Челси»

Лондонский клуб только в последнем туре прервал серию без поражений, но остается на четвертом месте в чемпионате. В следующих двух турах команде необходимо набирать очки, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов. Матч очень важен для обоих клубов, так как они являются прямыми конкурентами в борьбе за места в первой четверке.

15 мая «Челси» проиграл финал кубка Англии «Лестеру» (0:1), а 11 числа подопечные Тухеля уступили минимально «Арсеналу» (0:1).

«Лестер»

Коллектив Брендана Роджерса находится в отличном настроении после победы в кубке Англии. Однако команде не стоит расслабляться, ведь за два тура до конца сезона, их преследуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы сохранить своем место, коллективу необходимо как минимум не уступить в этом поединке и брать очки в заключительном туре.

15 мая «Лестер» выиграл в финале кубка Англии у «Челси» (1:0), а 11 мая команда обыграла на выезде «Манчестер Юнайтед» в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.757

Ничья – 3.72

Победит «Лестер» – 5.24

Статистика

«Челси» проиграл уже две игры подряд во всех турнирах

«Лестер» проиграл всего три матча из последних десяти встреч во всех турнирах

«Челси» выиграл у «Лестера» всего две игры из последних десяти поединков

Шесть из семи последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.72. «Лестер» почувствовал уверенность в своих силах, благодаря последним матчам и мы предполагаем, что команда сможет удержать ничью в Лондоне.