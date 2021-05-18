«Уэска» – «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Валенсия», который состоится 22 мая 2021 года.

«Уэска»

Для хозяев поля этот матч очень важен, так как команда борется за сохранение места в Примере. Победа над «Валенсией» гарантирует команде 17 место, которое не позволит понизиться в классе. Клуб набрал шесть очков в последних пяти матчах и не радует болельщиков стабильностью. В этом поединке футболисты «Уэски» готовы отдать все силы для достижения результата.

16 мая «Уэска» проиграла минимально «Бетису» (0:1), а 12 числа с таким же счетом обыграла «Атлетик» (1:0). Оба матча проходили в рамках Примеры.

«Валенсия»

«Валенсия» провела очень плохой сезон, чему главным подтверждением служит 13 место перед последним туром и всего 42 набранных пункта за 37 матчей чемпионата. Коллектив не будет мотивирован на предстоящий матч и не готов отдавать все силы за результат, а постараются сыграть аккуратно и без травм. В последних пяти матчах «Валенсия» набрала семь очков.

16 мая «Валенсия» на своем поле крупно обыграла «Эйбар» (4:1), а 12 числа на выезде минимально уступила «Севилье» (0:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уэска» – 1.684

Ничья – 4.4

Победит «Валенсия» – 4.78

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Уэски» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Валенсия» не может выиграть на выезде уже 10 матчей подряд

Три последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

«Уэска» не может выиграть у «Валенсии» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Уэски», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. Хозяева максимально мотивированы остаться в главной лиге Испании, поэтому вероятнее всего, смогут достичь результата в матче с немотивированной «Валенсией», которая находится не в лучшей форме.