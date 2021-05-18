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«Уэска» – «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Валенсия», который состоится 22 мая 2021 года.

«Уэска»

Для хозяев поля этот матч очень важен, так как команда борется за сохранение места в Примере. Победа над «Валенсией» гарантирует команде 17 место, которое не позволит понизиться в классе. Клуб набрал шесть очков в последних пяти матчах и не радует болельщиков стабильностью. В этом поединке футболисты «Уэски» готовы отдать все силы для достижения результата.

16 мая «Уэска» проиграла минимально «Бетису» (0:1), а 12 числа с таким же счетом обыграла «Атлетик» (1:0). Оба матча проходили в рамках Примеры.

«Валенсия»

«Валенсия» провела очень плохой сезон, чему главным подтверждением служит 13 место перед последним туром и всего 42 набранных пункта за 37 матчей чемпионата. Коллектив не будет мотивирован на предстоящий матч и не готов отдавать все силы за результат, а постараются сыграть аккуратно и без травм. В последних пяти матчах «Валенсия» набрала семь очков.

16 мая «Валенсия» на своем поле крупно обыграла «Эйбар» (4:1), а 12 числа на выезде минимально уступила «Севилье» (0:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уэска» – 1.684
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Валенсия» – 4.78

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Уэски» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Валенсия» не может выиграть на выезде уже 10 матчей подряд
  • Три последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Уэска» не может выиграть у «Валенсии» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Уэски», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. Хозяева максимально мотивированы остаться в главной лиге Испании, поэтому вероятнее всего, смогут достичь результата в матче с немотивированной «Валенсией», которая находится не в лучшей форме.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Валенсия»
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