«Уэска» – «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Уэска» — «Валенсия», который состоится 22 мая 2021 года.
«Уэска»
Для хозяев поля этот матч очень важен, так как команда борется за сохранение места в Примере. Победа над «Валенсией» гарантирует команде 17 место, которое не позволит понизиться в классе. Клуб набрал шесть очков в последних пяти матчах и не радует болельщиков стабильностью. В этом поединке футболисты «Уэски» готовы отдать все силы для достижения результата.
16 мая «Уэска» проиграла минимально «Бетису» (0:1), а 12 числа с таким же счетом обыграла «Атлетик» (1:0). Оба матча проходили в рамках Примеры.
«Валенсия»
«Валенсия» провела очень плохой сезон, чему главным подтверждением служит 13 место перед последним туром и всего 42 набранных пункта за 37 матчей чемпионата. Коллектив не будет мотивирован на предстоящий матч и не готов отдавать все силы за результат, а постараются сыграть аккуратно и без травм. В последних пяти матчах «Валенсия» набрала семь очков.
16 мая «Валенсия» на своем поле крупно обыграла «Эйбар» (4:1), а 12 числа на выезде минимально уступила «Севилье» (0:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уэска» – 1.684
- Ничья – 4.4
- Победит «Валенсия» – 4.78
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Уэски» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Валенсия» не может выиграть на выезде уже 10 матчей подряд
- Три последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
- «Уэска» не может выиграть у «Валенсии» уже три матча подряд
Прогноз
Поставить на победу «Уэски», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. Хозяева максимально мотивированы остаться в главной лиге Испании, поэтому вероятнее всего, смогут достичь результата в матче с немотивированной «Валенсией», которая находится не в лучшей форме.