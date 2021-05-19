«Айнтрахт» Франкфурт – «Аугсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург», который состоится 22 мая 2021 года.

«Айнтрахт» Ф

Команда из Франкфурта растеряла свое преимущество перед соперниками и упустила возможность занять четвертое место и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Коллектив сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне, а последний тур против «Аугсбурга» станет для клуба интересным противостоянием и возможностью частично реабилитироваться перед болельщиками за провал в конце сезона.

15 мая «Айнтрахт» Ф проиграл последней команде чемпионата «Шальке» (3:4), а девятого числа команда сыграла вничью с «Майнцом» (1:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» провел хороший сезон и сейчас идет на 10 месте перед последним туром. В случае победы команда может подняться на несколько позиций, но зацепиться за седьмое место, дающее путевку в Лигу Конференций практически невозможно. В последних пяти матчах клуб набрал восемь очков, что является довольно неплохим результатом для коллектива.

15 мая «Фрайбург» сыграл на своем поле вничью с «Баварией» (2:2), а девятого мая крупно обыграли на выезде «Фрайбург» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» Ф – 2.13

Ничья – 4.29

Победит «Фрайбург» – 3

Статистика

«Айнтрахт» Ф выиграл только одну игру из пяти последних матчей в чемпионате, а «Аугсбург» одержал две победы

«Айнтрахт» Ф не проигрывает на своем поле уже 14 официальных матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних матча на поле «Айнтрахта» Ф закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахта» Ф, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Несмотря на неудачи команды, на своем поле они по-прежнему выглядят очень достойно. Предполагаем, что клуб из Франкфурта окажется сильнее в этом противостоянии.