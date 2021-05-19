«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621420457

вчера, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Майнц», который состоится 22 мая 2021 года.

«Вольфсбург»

Команда пропустила на третье место по дополнительным показателям «Боруссию» Д, но квалифицировалась в Лигу Чемпионов и может побороться за бронзовые медали чемпионата. Для этого необходимо побеждать в нынешнем поединке и надеяться на осечку игроков из Дортмунда. В последних пяти матчах клуб набрал семь очков, что не позволило ему гарантировать заранее третью строчку в Серии А.

16 мая «Вольфсбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а восьмого числа крупно обыграл «Унион Берлин» (3:0).

«Майнц»

«Майнц» смог заранее решить свои проблемы с сохранением места в чемпионате и теперь спокойно доигрывает чемпионат. Команда только в прошлом туре прервала серию без поражений и заключительный матч с «Вольфсбургом» станет ярким завершением сложного сезона для команды. В последних пяти встречах «Майнц» набрал восемь очков.

16 мая «Майнц» проиграл на своем поле «Боруссии» Д (1:3), а девятого числа сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 1.662

Ничья – 4.29

Победит «Майнц» – 4.98

Статистика

Пять из шести последних матчей «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

«Вольфсбург» выиграл у «Майнца» четыре последних матча

Пять последних матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. «Волки» продолжают борьбу за третье место, поэтому коллектив приложит максимальные усилия, чтобы добиться победы в заключительном туре чемпионата.