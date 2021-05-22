«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», который состоится 23 мая 2021 года.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа после провала в середине чемпионата, смогли вернуться на хороший уровень и даже ворваться в битву за четвертое место, дающее путевку в Лигу Чемпионов. Команда опережает «Лестер» по дополнительным показателям и в случае победы в нынешнем матче, займет четвертое место по итогам сезона. В последних пяти встречах коллектив набрал 13 очков.

19 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» (0:3), а 16 числа вырвал победу у «Вест Бромвича» благодаря голу вратаря команды Алиссона Беккера.

«Кристал Пэлас»

Команда чередует победы с поражениями и идет на 13 месте. Клуб уже давно обеспечил себе безопасное расстояние от зоны вылета и просто доигрывает чемпионат, пытаясь порадовать болельщиков. «Кристал Пэлас» может внести определенную интригу в борьбу команд за третье-четвертое место, отобрав очки в предстоящем матче.

19 мая «Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» (1:3), а 16 числа команда обыграла на своем поле «Астон Виллу» (3:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.158

Ничья – 8.8

Победит «Кристал Пэлас» – 18.52

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Кристал Пэлас» закончились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл восемь последних матчей с «Кристал Пэлас»

Пять из шести последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.709. Команда Клоппа не упустит свой шанс, к которому они шли всю концовку чемпионата и одержит уверенную победу в заключительном матче.