Символическая сезона 2020/2021

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сегодня, 13:36

Давайте выберем самых ярких исполнителей сезона и составим символическую сборную АПЛ среди игроков. Посмотрим смог ли я чем то вас удивить в своем выборе тех или иных игроков. я выбрал схему 4-5-1 может это не самая привычная для АПЛ , но сделаем эксперимент + добавим и запасных, которые также могли пробиться и в основу.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 2020 — 2021

Вратарь:

Эмилио Мартинес («Астон Вилла») — в прошлом сезоне аргентинский вратарь проводил за «Арсенал», чьим воспитанником и является, но в итоге не входил в планы Артеты, и был продан за ненадобностью в АВ. Тут он отыграл здорово собрав 15 сухарей, всего на 4 матча отстав от лидера Эдерсона, который все же защищает команду чемпиона, и пробить порой по его воротам трудно, также как и не включим сюда вратаря «Челси» Менди. Да и сами команда, которая в прошлом сезоне вела отчаянную борьбу за выживание благодаря Мартинесу сумела занять в итоге 11 место.

Запасной: Эдерсон («Манчестер Сити») - вратарь чемпиона АПЛ собрал порядка 19 сухарей и конечно его многие поставят главным, однако я уже свой выбор сделал в пользу вратаря АВ.

Защитники:

Трент Александ-Арнольд («Ливерпуль») — Да, Ливерпуль очень сильно провалился по сравнению с прошлым сезоном, конечно свою роль сыграли травмы центральных защитников, да и нападение было не слишком эффективным, но все же Трент отыграл на своей позиции хорошо, и по прежнему я не вижу в АПЛ более эффективного правого бека.

Запасной: Каил Уокер («Манчестер Сити») - конечно он тоже один из лучших правых защитников чемпионате, но слишком много можно разместить игроков сити в этой сборной, но все же Трет лучший до сих пор на свой позиции и сумел вытянуть клуб в тройку призеров.

Рубен Диаш («Манчестер Сити») — в прошлом сезоне проблемной зоной для «горожан» стала оборона, так как ее покинул Венсан Компани, и в защите были проблемы, однако на старте сезона клуб приобрел Диаша у «Бенфики», он стал настоящей стеной и открытием не хуже Ван Дейка, если бы голландец не выбыл, то у нас была бы самая эффективная пара центральных в АПЛ . Португалец также получил награду лучшему игроку сезона.

Запасной: Весли Фафана ( «Лестер Сити») — стал одним из открытий сезона среди защитников, поскольку Лестер очень хорошо смотрелся не смотря на травмы основных центральных клуба, но именно игра 21 летнего футболиста помогла «лисам» выиграть и КА.

Харри Магуайер («Манчестер Юнайтед») - думаю англичанин тоже один из лучших центральных защитников АПЛ , также играет ключевую роль в успехах команды, клуб сумел финишировать на второй строчке не смотря на невнятный старт, также вместе с командой дошел до финала ЛЕ и возможно сможет хоть какой-то трофей взять.

Запасной: Джон Стоунз ( «Манчестер Сити») - напарник Диаша в центреклуба именно с его приходом стал эффективнее действовать в обороне, ведьк то-то мог уже подумать что его собираются даже продать.

Александ Зинченко («Манчестер Сити») — хотя на эту позицию можно было поставить еще кого-нибудь, но думаю украинский футболист здорово играет, и является один из ключевых звеньев успеха «Ман Сити», как во внутреннем чемпионате, также и в ЛЧ .

Запасной: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — несмотря на то, что он очень долго оправлялся от полученной травмы, и его хотели уже списать, даже купили туда игрока Теллеса, однако Люк сумел найти силы и доказать что он все еще хорош, чему можно объяснить и более менее успешный сезон «красных дьяволов».

Полузащитники

Томаш Соучек ( «Вест Хэм») — в прошлом сезоне чех проводил в клубе находясь в аренде, и его заполучили на постоянной основе, он стал на ровне с Декланом Райсон ключевым игроков в успехе команды под руководством Дэвида Мойеса, это позволило клубу финишировать на 6 строчке, и попасть даже в ЛЕ , чуть чуть не хватило на финише, чтобы попасть на пятую строчку, и повторить достижение 99 года, однако клуб даже какое-то время находился в зоне ЛЧ . Футболист сам забил порядка 10 голов, став таким столбом в опорной зоне моей команды сезона.

Запасной: Н'Голо Канте («Челси») - француз как всегда хорош и мог бы оказаться и в основе моей сборной он все также хорошо разрушает и эффективно подключается к атакам но я разглядел другого героя на его место.

Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — португалец конечно четкая покупка клуба, ключевой футболист, попали так сказать точно в яблочко, и он продолжает показывать свою эффективность и в этом сезоне, продолжая забивать голы и раздавать голевые передачи.

Запасной: Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити») - футболист очень хорошо вписался в новый МС здорово раскрылся с новой стороный когда клуб чуть изменил тактику к и схему и является ключевым футболистом успех горожан по сезону.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - бельгиец всегда эффективен, наверно один из самых стабильных игроков от сезона к сезону, и мне кажется у него есть большие шансы и на золотой мяч, хотя из команды «горожан» и Фил Фоден и Рубн Диаш провели также фантастический сезон.

Запасной: Деклан Райс ( «Вест Хэм») - один из ярких футболистов за которым уже многие охотятся более большие клубы в частности «Челси», но Райс выступает по прежнему стабильно, и является один из главных факторов успех ВХ в сезоне, в прошлом году стал молотобойцем сезона, но на этот раз надеюсь Соучек получит награду, но оба хороши.

Мейсон Маунт («Челси») — футболист является выпускник академии, и своим раскрытием обязан конечно Фрэнку Лэмпарду, который для начала его брал в «Дерби Каунти» для обкатки, а после ввел в основу «Челси». И конечно он провел хороший сезон, который позволил клубу выйти в финал ЛЧ , правда они это сделали уже под руководством Тухэля.

Запасной Джек Грилиш ( «Астон Вилла») - эффективно провел футболист сезон это помогло вилле обыграть «Ливерпуль» 7-2 подняться с подвала турнирной таблице, о нем заговорили, как об ярком футболисте, и за ним стали присматриваться более большие клубы.

Фил Фоден ( «Манчестер Сити».) — футболист также провел фантастический сезон, при этом что стоит отметить он является выпускником академии клуба. Всегда приятно, когда свои пробиваются в основу клуба и конечно под руководством такого специалиста, как Пеп Гвардиола он доходит до совершенства, и имея футбольный талант, он легко убрал из основы и заменил Рахима Стерлинга.

Запасной: Сон Хин Мин («Тоттенхэм») - кореец конечно хорош порядка 17 голов + 10 голевых передач, став вместе с Кейном самой эффективной парой в АПЛ по системе Гол+ Пас, да, и в Европе тоже оказываются одними из самых эффективных.

Нападающие:

Харри Кейн («Тоттенхэм») — ураган как всегда хорош в завершении атаки, забивает много, настоящий зверь, но он все никак не может выиграть свой первый трофей, поскольку «Тоттенхэму» почему то всегда не везет в финалах, по этому он уже твердо решил видимо окончательно, что после чемпионата Европы перейдет в более большой клуб, но все же надеюсь Кейн останется в «шпорах».

Запасной : Патрик Бенфорд («Лидс Юнайтед») - знаете много можно найти нападающих и того же Варди поставить, но хочется выделить футболиста клуба, который только что вернулся спустя 16 лет отсутствия в АПЛ , и забившего порядка 16 голов, что его ставит в пятерку лучших голеадоров чемпионата.

Тренер.

Хосеп Гвардиола ( «Манчестер Сити») — «горожане» под руководством испанца сумели себе вернуть титул через сезон доказав, что они, как сам тренер по прежнему чертовски хороши, но титул титулом, кубок лиги, кубком лиги, но остается главный вопрос сможет ли Пеп выиграть ЛЧ с Сити? Ведь они снова в своей лучшей форме, и должны ее брать. Но Есть немецкий тренер Томас Тухэль, который за пол года вместе с «Челси» также добрался до финала ЛЧ , и уже дважды обыграл испанца, в чемпионате и в кубке Англии, передавайте привет так сказать ПСЖ , правда многие оправдывают это как могут, мол Томас это сделал, когда МС играл полурезервом, а настоящую команду, и силу Тухэль увидит в финале ЛЧ , и Пеп Гвардиола, как истинный лучший тренер выиграет 3 ЛЧ в своей карьере. Однако не все так явно, и Тухэль может стать еще одним повелителем Гвардиолы, как Клопп, кто остановит его горожан в ЛЧ , но на этот раз в финале. Правда «Синие» кое как остались в 4 ке сильнейших и умудрились проиграть уже один финал КА от «Лестера».

Запасной: Брендан Роджерс ( «Лестер Сити») — сюда мог попасть и Томас Тухэль, но он провел всего полсезона, также Дэвид Мойес, который удивил меня как и сам ВХ финишировав в 6 ке сильнейших, подвинув «Тоттенхэм». Но все же работу северо-ирландца стоит отметить он наконец выиграл свой первый трофей в Англии тем более престижный КА первый в истории для «лис», так как другие 4 финал до этого они провалили, но сказка продолжается и тренер и клуб заслужили это, однако как и в прошлом сезоне финиш смазали, выбыв из четверки сильнейших, проиграв на финише «Челси» Тухэля и «шпоры» им окончательно в 38 туре поставили шлагбаум в ЛЧ .

А какую вы соберете сборную или кто по вашему стал открытием сезона какой то футболист, клуб, тренер или может наоборот разочарованием, как Жозе Моуриньо, которого уволили из «Тоттенхэма» «Ливерпуль» и Клопп опять у разбитого корыта. Вот такой мой выбор 11 лучших и 11 лучших запасных