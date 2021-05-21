От Дзюбы до Захаряна. Россияне, которые могли бы играть за другие сборные

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вчера, 18:00

Футболисты сборной России, которые могли бы представлять другие страны на международной арене.

Говорим только о действующих футболистах: из завершивших карьеры экс-игроков сборной России получится еще одна солидная команда, ведь после распада СССР многие видные уроженцы бывших союзных республик решили представлять на международной арене именно Россию.

Вратарь

Гильерме (Бразилия; 35 лет) — 16 матчей за сборную России

Гильерме по праву рождения мог играть за сборную Бразилии, но правда в том, что Маринато никогда не интересовал «Селесао», поэтому в 30 лет с чистой совестью получил российский паспорт и принял приглашение от сборной России. Дебютировал еще при Слуцком, у Черчесова был основным в отборочном цикле Евро-2020, но ни на один из крупных турниров Гильерме так и не поехал. Должно быть, ему обидно из-за этого.

Защитники

Марио Фернандес (Бразилия; 30 лет) — 28 матчей и 5 голов за сборную России

А вот у Фернандеса даже есть один матч в футболке сборной Бразилии — товарищеская игра против Японии осенью 2014-го, а вообще он привлекался в «Селесао» еще до перехода в ЦСКА , когда выступал за «Гремио». Те, кто хорошо знаком с возможностями Марио в Бразилии, считают, что играющего в России защитника недооценили на родине. Да и у широких масс была возможность сравнить во время ЧМ -2018 защитника сборной России Марио Фернандеса и закрывавшего правый фланг в сборной Бразилии Фагнера. И сравнение это выходило точно не в пользу последнего.

Георгий Джикия (Грузия; 27 лет) — 31 матч и 1 гол за сборную России

Капитан «Спартака» родился в Москве, а его родители родом из Сухуми, по происхождению Джикия мегрел. Георгий признавался, что у него были мысли о выступлениях за Грузию, а еще до своего дебюта за сборную России он разговаривал с людьми из Грузинской футбольной федерации, но после раздумий ответил отказом. Это было еще до перехода в «Спартак», Джикия тогда играл за «Амкар». О своем выборе не жалеет:

В Грузии есть очень много недовольных людей. Они считают меня предателем. Самое главное, что дома мой выбор поддержали. А остальное мне вообще без разницы. Я здесь родился, вырос, прошел через все, добился успехов, и мне очень приятно, что их тут оценили. Надеюсь, что я пригодился сборной России.

Роман Нойштедтер (Германия, Киргизия, Казахстан, Украина) — 16 матчей и 1 гол за сборную России

Вот уж у кого был большой выбор. Роман родился в Днепропетровске (ныне Днепр, Украина), детство провел в Киргизии, а в 7 лет оказался в Германии и пошел в школу «Майнца». Есть связь и с Казахстаном — за сборную этой страны выступал Петр Нойштедтер, отец футболиста «Динамо». Казахстан пытался натурализовать Романа еще в 2010-м, уже после этого Нойштедтер дебютировал за сборную Германии в товарищеском матче против Нидерландов, а полгода спустя отметился результативной передачей на Ларса Бендера в другом товарняке, против Эквадора. И только в 2016 году Роман получил российский паспорт и сразу же отправился в составе сборной России на чемпионат Европы.

Наир Тикнизян (Армения; 22 года) — 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную России

Левофланговый игрой ЦСКА появился на свет в Санкт-Петербурге, но является этническим армянином, о чем нетрудно догадаться по имени и фамилии. Тикнизян подтверждает, что интерес из Армении ему льстит, но принять судьбоносное решение он пока не готов:

Это правда, что есть большой интерес со стороны Федерации футбола Армении, и мне очень неловко отказывать своей второй родине. Постоянно думаю об этом, ведь вижу поддержку армянских болельщиков в соцсетях. Не знаю, что будет завтра, но сейчас не могу принять решение в пользу Армении.

Полузащитники

Ильзат Ахметов (Киргизия; 23 года) — 8 матчей за сборную России

Ахметов по национальности уйгур, он родился в Бишкеке и до 12 лет жил в Киргизии. Потом был переезд в Тольятти и Академия имени Коноплева, дальше «Рубин» и ЦСКА . Ахметов дебютировал за Россию два года назад, в матче против Бельгии, регулярно появлялся на поле в играх отборочного цикла Евро-2020, но финальный турнир пройдет без него.

Арсен Захарян (Армения; 17 лет) — 3 матча и 1 гол за молодежную сборную России

Зато на Евро-2020 за сборную России может сыграть талантливый Захарян, который свежим ветром ворвался в российский футбол в этом году и уже успел выступить на молодежном Евро. Более того, я уверен, что Арсен войдет в заявку сборной России из 26 футболистов и сыграет на чемпионате Европы хотя бы несколько минут. Заиграть талантливого футболиста за сборную России — стратегическая задача, ведь у Захаряна уже были контакты с армянской стороной:

У меня было два предложения от главной сборной Армении, но я поехал на молодежный чемпионат Европы, а потом почти сразу был вызван в главную сборную России. Поэтому даже и думать времени не было. Очень горд быть в сборной, это мечта.

Алан Дзагоев (Грузия; 30 лет) — 58 матчей и 9 голов за сборную России

После крутого выступления Алана на Евро-2012, когда он забил два гола в ворота сборной Чехии и огорчил поляков, в грузинских СМИ сокрушались о том, что «в лице Дзагоева потеряли второго Владимира Гуцаева». Семья Дзагоева только в 80-е годы прошлого века переехала из Грузии в Северную Осетию, до 10 лет Алан носил грузинский вариант своей фамилии — Загошвили.

Нападающие

Даниил Лесовой (Украина; 23 года) — 10 матчей и 1 гол за молодежную сборную России

Даниил родился в Москве, но с двух до пяти лет жил с родителями в Праге, а потом оказался в Киеве, где провел 10 лет, занимаясь в школе киевского «Динамо». В 2014-2015 годах Лесовой провел 6 матчей за сборную Украины U17. Сам говорил, что всегда мечтал играть за Россию:

У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российское гражданство было с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия. После моего решения писали много негативных комментариев в социальных сетях. Это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

Денис Черышев (Испания; 30 лет) — 30 матчей и 12 голов за сборную России

Денис уже сыграл в три раза больше матчей за сборную России, чем его отец Дмитрий (10 матчей, 1 гол), однако Черышев-младший вполне мог выступать за Испанию, если бы захотел, ведь у него есть паспорт гражданина Испании, а вся его футбольная карьера с самого детства связана с этой страной. Может показаться, что и по менталитету Денис больше испанец, однако в вопросе футбольного гражданства у него никогда не было сомнений:

Всегда хотел играть только за Россию, это моя Родина.

Артём Дзюба (Украина; 32 года) — 50 матчей, 29 голов за сборную России