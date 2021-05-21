От Дзюбы до Захаряна. Россияне, которые могли бы играть за другие сборные

Футболисты сборной России, которые могли бы представлять другие страны на международной арене.
Говорим только о действующих футболистах: из завершивших карьеры экс-игроков сборной России получится еще одна солидная команда, ведь после распада СССР многие видные уроженцы бывших союзных республик решили представлять на международной арене именно Россию.
Вратарь
Гильерме (Бразилия; 35 лет) — 16 матчей за сборную России
Гильерме по праву рождения мог играть за сборную Бразилии, но правда в том, что Маринато никогда не интересовал «Селесао», поэтому в 30 лет с чистой совестью получил российский паспорт и принял приглашение от сборной России. Дебютировал еще при Слуцком, у Черчесова был основным в отборочном цикле Евро-2020, но ни на один из крупных турниров Гильерме так и не поехал. Должно быть, ему обидно из-за этого.
Защитники
Марио Фернандес (Бразилия; 30 лет) — 28 матчей и 5 голов за сборную России
А вот у Фернандеса даже есть один матч в футболке сборной Бразилии — товарищеская игра против Японии осенью 2014-го, а вообще он привлекался в «Селесао» еще до перехода в ЦСКА, когда выступал за «Гремио». Те, кто хорошо знаком с возможностями Марио в Бразилии, считают, что играющего в России защитника недооценили на родине. Да и у широких масс была возможность сравнить во время ЧМ-2018 защитника сборной России Марио Фернандеса и закрывавшего правый фланг в сборной Бразилии Фагнера. И сравнение это выходило точно не в пользу последнего.
Георгий Джикия (Грузия; 27 лет) — 31 матч и 1 гол за сборную России
Капитан «Спартака» родился в Москве, а его родители родом из Сухуми, по происхождению Джикия мегрел. Георгий признавался, что у него были мысли о выступлениях за Грузию, а еще до своего дебюта за сборную России он разговаривал с людьми из Грузинской футбольной федерации, но после раздумий ответил отказом. Это было еще до перехода в «Спартак», Джикия тогда играл за «Амкар». О своем выборе не жалеет:
В Грузии есть очень много недовольных людей. Они считают меня предателем. Самое главное, что дома мой выбор поддержали. А остальное мне вообще без разницы. Я здесь родился, вырос, прошел через все, добился успехов, и мне очень приятно, что их тут оценили. Надеюсь, что я пригодился сборной России.
Роман Нойштедтер (Германия, Киргизия, Казахстан, Украина) — 16 матчей и 1 гол за сборную России
Вот уж у кого был большой выбор. Роман родился в Днепропетровске (ныне Днепр, Украина), детство провел в Киргизии, а в 7 лет оказался в Германии и пошел в школу «Майнца». Есть связь и с Казахстаном — за сборную этой страны выступал Петр Нойштедтер, отец футболиста «Динамо». Казахстан пытался натурализовать Романа еще в 2010-м, уже после этого Нойштедтер дебютировал за сборную Германии в товарищеском матче против Нидерландов, а полгода спустя отметился результативной передачей на Ларса Бендера в другом товарняке, против Эквадора. И только в 2016 году Роман получил российский паспорт и сразу же отправился в составе сборной России на чемпионат Европы.
Наир Тикнизян (Армения; 22 года) — 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную России
Левофланговый игрой ЦСКА появился на свет в Санкт-Петербурге, но является этническим армянином, о чем нетрудно догадаться по имени и фамилии. Тикнизян подтверждает, что интерес из Армении ему льстит, но принять судьбоносное решение он пока не готов:
Это правда, что есть большой интерес со стороны Федерации футбола Армении, и мне очень неловко отказывать своей второй родине. Постоянно думаю об этом, ведь вижу поддержку армянских болельщиков в соцсетях. Не знаю, что будет завтра, но сейчас не могу принять решение в пользу Армении.
Полузащитники
Ильзат Ахметов (Киргизия; 23 года) — 8 матчей за сборную России
Ахметов по национальности уйгур, он родился в Бишкеке и до 12 лет жил в Киргизии. Потом был переезд в Тольятти и Академия имени Коноплева, дальше «Рубин» и ЦСКА. Ахметов дебютировал за Россию два года назад, в матче против Бельгии, регулярно появлялся на поле в играх отборочного цикла Евро-2020, но финальный турнир пройдет без него.
Арсен Захарян (Армения; 17 лет) — 3 матча и 1 гол за молодежную сборную России
Зато на Евро-2020 за сборную России может сыграть талантливый Захарян, который свежим ветром ворвался в российский футбол в этом году и уже успел выступить на молодежном Евро. Более того, я уверен, что Арсен войдет в заявку сборной России из 26 футболистов и сыграет на чемпионате Европы хотя бы несколько минут. Заиграть талантливого футболиста за сборную России — стратегическая задача, ведь у Захаряна уже были контакты с армянской стороной:
У меня было два предложения от главной сборной Армении, но я поехал на молодежный чемпионат Европы, а потом почти сразу был вызван в главную сборную России. Поэтому даже и думать времени не было. Очень горд быть в сборной, это мечта.
Алан Дзагоев (Грузия; 30 лет) — 58 матчей и 9 голов за сборную России
После крутого выступления Алана на Евро-2012, когда он забил два гола в ворота сборной Чехии и огорчил поляков, в грузинских СМИ сокрушались о том, что «в лице Дзагоева потеряли второго Владимира Гуцаева». Семья Дзагоева только в 80-е годы прошлого века переехала из Грузии в Северную Осетию, до 10 лет Алан носил грузинский вариант своей фамилии — Загошвили.
Нападающие
Даниил Лесовой (Украина; 23 года) — 10 матчей и 1 гол за молодежную сборную России
Даниил родился в Москве, но с двух до пяти лет жил с родителями в Праге, а потом оказался в Киеве, где провел 10 лет, занимаясь в школе киевского «Динамо». В 2014-2015 годах Лесовой провел 6 матчей за сборную Украины U17. Сам говорил, что всегда мечтал играть за Россию:
У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российское гражданство было с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия. После моего решения писали много негативных комментариев в социальных сетях. Это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.
Денис Черышев (Испания; 30 лет) — 30 матчей и 12 голов за сборную России
Денис уже сыграл в три раза больше матчей за сборную России, чем его отец Дмитрий (10 матчей, 1 гол), однако Черышев-младший вполне мог выступать за Испанию, если бы захотел, ведь у него есть паспорт гражданина Испании, а вся его футбольная карьера с самого детства связана с этой страной. Может показаться, что и по менталитету Денис больше испанец, однако в вопросе футбольного гражданства у него никогда не было сомнений:
Всегда хотел играть только за Россию, это моя Родина.
Артём Дзюба (Украина; 32 года) — 50 матчей, 29 голов за сборную России
Капитан и без одного гола рекордсмен сборной России по количеству забитых голов при ином стечении карьерных обстоятельств мог представлять на международной арене другую страну. Согласно правилам ФИФА, футболист может выступать за национальные команды стран, на территории которых родились его близкие родственники (родители, дедушки и бабушки). Отец Артёма, Сергей Владимирович Дзюба появился на свет в городе Лубны, что в Полтавской области Украины. Возможность чисто гипотетическая, вряд ли об этом когда-нибудь задумывались в Украине и сам Артём, но факт остается фактом.